Aquest dijous 200 associacions feministes convoquen un "Nit de Vigília" davant els Ajuntaments contra la violència masclista

Foto: Freepik

L' onada de feminicidis que hi va haver fa un parell de setmanes no ha quedat a l'oblit, com a mínim en el cor de milers de persones feministes que han decidit alçar la veu i dir "prou" perquè aquesta xacra d'assassinats masclistes acabi.

És per això que aquest dijous, de 22 a 00 hores, s'han organitzat concentracions sota el lema "Fartes de violència masclista" davant d'ajuntaments i institucions per exigir:

Que es compleixin les lleis vigents que han de garantir la protecció de les dones amenaçades.

Que no desaparegui ni pateixi cap retallada ni un sol dels recursos existents per a la lluita contra la violència masclista.

Que davant de cada assassinat es rendeixin comptes dels errors comesos, de les fallades detectades i s'articulin les necessàries mesures de millora.

Cartell de la manifestació.

"No és l'estiu, sinó la violència masclista que s'alimenta de la indiferència dels uns, la hipocresia dels altres i l'indecent negacionisme se'ls anomenen mentides a les víctimes", diu el comunicat.

El comentari sobre l'estiu no és fútil, ja que segons les dades del Ministeri d'Igualtat, juny i juliol són els mesos en què es cometen més assassinats masclistes: 117 i 135 víctimes mortals des del 2003, respectivament.

Alguns dels motius associats a aquest augment d'assassinats són l'associació de la calor amb les conductes violentes o el fet que passar més temps junts pot desembocar en més moments de tensió. Sigui el motiu que sigui, no hi ha excusa que serveixi per justificar un delicte com aquest, que malauradament continua augmentant dia rere dia.

De València a la resta d'Espanya

La iniciativa sorgeix d‟un grup d‟Associacions de l‟Horta Sud que s‟estén amb rapidesa per la resta del territori valencià. En aquests moments hi ha prop de 200 associacions i entitats que han donat el seu suport i participaran activament a les vigílies d'aquesta nit, que tindran lloc a 86 ciutats i pobles de 19 comarques del País Valencià . Tot i això, de la Comunitat Valenciana ha saltat a altres punts d'Espanya.

A Catalunya , les localitats on se celebraran aquests actes seran: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Terrassa.

La resta de localitats espanyoles on tindrà lloc aquesta vigília són:

Andalusia : Algesires, Cadis, Jerez de la Frontera.

: Algesires, Cadis, Jerez de la Frontera. Castella-la Manxa : Toledo.

: Toledo. Galícia : Vigo.

: Vigo. Astúries : Gijón.

: Gijón. País Basc: Bilbao.

Bilbao. La Rioja : Logronyo.

Aquí hi ha el mapa per poder consultar totes les localitats adherides a la protesta: