L'apocalíptica afirmació del bisbe de Còrdova: "Espanya es desintegra"

Demetrio Fernández. Foto: Diòcesi de Còrdova / Canva Pro

El bisbe de Còrdova, Demetrio Fernández, defensa en la seva habitual carta setmanal a l'apòstol Jaume com a patró d'Espanya com a "referent i aglutinant de la fe catòlica" al nostre país i alerta que "la desintegració de la unitat d'Espanya, o millor, la unitat d'Espanya entesa d'una altra manera no ha de minvar aquest patrocini sobre les comunitats cristianes a Espanya".

A la missiva, difosa coincidint amb la festivitat de Santiago que se celebri aquest dijous 25 de juliol, Fernández assegura que en aquesta data "estem cridats a reconèixer aquest patrocini sobre l'Església que camina a Espanya" perquè la figura de Santiago "ens aporta l'apostolicitat de l'Església, les arrels apostòliques de l'Església, una de les seves notes essencials que confessem en el Credo".

"La fe catòlica no és un invent d'abans-d'ahir, sinó que té les seves arrels als mateixos apòstols, el ministeri apostòlic dels quals ha estat exercit a Espanya per l'apòstol Jaume, i probablement també per l'apòstol Pau", afegeix el bisbe de Còrdova, que subratlla que "la desintegració de la unitat d'Espanya, o millor, la unitat d'Espanya entesa d'una altra manera no ha de minvar aquest patrocini de l'apòstol Sant Jaume sobre les comunitats cristianes a Espanya".

Al seu parer, "tenir un apòstol com a patró significa tenir un intercessor al cel d'especial rang, al qual demanem contínuament que la fe cristiana es mantingui i creixi als territoris espanyols, ja no només de la nostra pàtria, sinó també dels pobles d'Hispanoamèrica que ho veneressin especialment".

En aquest sentit, Fernández assenyala que "la tasca de la nova evangelització al món occidental ha de comptar amb aquestes mediacions, amb la intercessió de l'apòstol Sant Jaume, en la difusió de la fe catòlica a les nostres comunitats, que han de transformar el món en el qual vivim".

"La frescor del missatge evangèlic que l'apòstol Sant Jaume ens ha transmès ve reforçat pel seu martiri, el suprem testimoni d'amor a Crist, rubricat amb la sang. I ve acompanyat per la presència de la Mare de Déu, la nostra mare, que garanteix la puresa de l'evangeli i obre els cors a l'evangeli del seu Fill Jesús", afegeix abans de concloure demanant que "la festa de l'apòstol Jaume afianci la nostra fe i ens renovi en l'impuls evangelitzador per fer present avui al nostre món la novetat de Jesucrist".