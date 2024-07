ZBE: La Justícia tomba l'ordenança en aquestes quatre localitats catalanes

Foto: EuropaPress, CanvaPro

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat les ordenances que restringien la circulació de vehicles contaminants a quatre ciutats properes a Barcelona: l'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. Aquesta decisió marca un revés significatiu en els esforços per reduir la contaminació a les àrees metropolitanes i segueix el precedent establert amb l'anul·lació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

El TSJC va emetre quatre sentències que afecten les ordenances aprovades per aquests municipis a principis del 2020. La mesura arriba després de l'anul·lació de la ZBE de Barcelona pel mateix organisme judicial, una decisió que va ser ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem a finals del 2023. Tot i això, aquesta última no va tenir efecte pràctic a Barcelona, ja que la ciutat havia adoptat un nou reglament.

De les quatre ciutats afectades, l' Hospitalet i Cornellà de Llobregat es quedaran sense ZBE a causa de la manca de noves ordenances. En canvi, Sant Adrià de Besòs, com Barcelona, ha actualitzat els seus reglaments i no es veurà impactada. Per part seva, Esplugues ha apel·lat al Tribunal Suprem, cosa que li permetrà mantenir la ZBE vigent fins que es resolgui el recurs.

El TSJC ha justificat la seva decisió al·legant que les ordenances no consideraven adequadament la capacitat econòmica dels conductors per adquirir vehicles menys contaminants, afectant tant residents com empreses.

Impacte econòmic i multes

L' Ajuntament de l'Hospitalet , la més gran de les ciutats afectades, va confirmar l'anul·lació de la seva ordenança municipal, que havia estat vigent des del 2020. Durant aquest temps, es van recaptar aproximadament 2 milions d'euros en multes relacionades amb les restriccions.

Els serveis jurídics municipals estan avaluant quants d'aquests diners hauran de ser tornats als conductors multats. Tot i això, s'anticipa que no serà la totalitat del que s'ha recaptat, ja que s'estan considerant diverses implicacions legals i administratives.

Per tant, l'anul·lació de les ZBE a aquestes ciutats planteja un desafiament als esforços per reduir la contaminació vehicular a la regió metropolitana de Barcelona. Tot i que l'objectiu és millorar la qualitat de l'aire, la manca de consens sobre com implementar aquestes mesures reflecteix la complexitat de l'equilibri entre les consideracions mediambientals i les econòmiques.