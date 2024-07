Preocupació perquè el Pantà de Sau està al 31% de la capacitat

Torna a veure's l'Església de Sant Romà al Pantà de Sau/ Foto: Catalunyapress. Juliol 2024

El 21 de juny, l' embassament de Sau va assolir el 45,7% de la seva capacitat, el nivell més alt des del juliol del 2022, cosa que indicava una millora després de la crisi per sequera a Catalunya .

Tot i això, tres setmanes després, el nivell ja havia baixat a menys del 37%, permetent l'accés a peu -una altra vegada- a l'església.

Vista Panoràmica del Pantà de Sau/ Foto: CatalunyaPress. Juliol 2024

Ara la preocupació rau en el fet que està camí de baixar fins al 30% de la seva capacitat tot i que amb les pluges de maig i de principis de juny, així com amb el desglaç, el pantà va arribar a fregar el 50% de la seva capacitat.

Evolució de la capacitat de l'Embassament de Sau/ Font: Embalses.net

Aquells dies fins i tot l' església de Sant Romà va tornar a inundar-se per tot arreu. Ara, en canvi, aquesta església que serveix visualment per calibrar l'estat del pantà torna a ser accessible a peu, imatge que dóna fe de com va canviant el paisatge al voltant d'aquest embassament.

Detall del nivell d'aigua al Pantà de Sau/ Foto: Catalunyapress. Juliol 2024

QUINA FUNCIÓ COMPLEIX L'EMBASSAMENT DE SAU A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE L'AIGUA



L'embassament de Sau és una petita infraestructura hidràulica construïda al riu Ter, situada al municipi de Vilanova de Sau , al peu del massís de les Guilleries, a la comarca d'Osona, província de Barcelona, Catalunya.

Forma part d'un sistema de tres embassaments, al costat dels de Susqueda i Pasteral, que uneix les comarques d' Osona i de la Selva . El pantà, inaugurat el 1962, va cobrir el poble de Sant Romà de Sau , les restes del qual, especialment del campanar del temple, són visibles quan el nivell de l'aigua és baix i, fins i tot, en èpoques de sequera perllongada, el poble queda al descobert i és possible visitar-lo.1

L'embassament de Sau, té una capacitat de 165 hm³ i genera una millora del sistema de regulació del riu Ter, juntament amb els embassaments de Susqueda i el Pasteral. L´objectiu d´aquest embassament és proveir d´aigua les zones de Barcelona i la seva àrea metropolitana, Girona i poblacions de la Costa Brava, regs del Ter il´aprofitament hidroelèctric. A l'embassament està permès realitzar algunes activitats recreatives com la pesca.

Després de tres anys consecutius amb dèficit rècord de precipitacions, la sequera ha afectat greument la regió de Catalunya i les imatges dels satèl·lits capturades per l'Administració Nacional d'Aeronàutica i l'Espai (NASA) demostren que l'Embassament de Sau, un dels més grans de la regió, va arribar al seu mínim daigua al març de 2024.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'any 2023 va ser el segon any més sec a 110 anys. Aquest fet només ha estat superat per l'any 2022. L'agència meteorològica ha descrit la sequera com la “pitjor mai registrada” ja que la regió ha rebut la menor quantitat de pluja des del 1914 en els darrers tres anys. I aquestes condicions continuen el 2024.

L'església del pantà de Sau, està registrada com la més antiga del món que es conserva dreta dins l'aigua. Ho confirma un estudi impulsat per l'entitat internacional de registres de rècords mundials Official World Record amb la col·laboració d'un grup de recerca de la Universitat de Barcelona l'any 2021. El 1962, es va construir el pantà que va cobrir tota la població, inclosa l'església.