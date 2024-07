5.000 persones reclamen la fi dels assassinats masclistes a la "Nit de Vigília"

Foto: Cedida

Aquest dijous a la nit es va celebrar la "Nit de Vigília" a 143 localitats de tot Espanya. De 22h a 00h, centenars de persones es van manifestar sota el lema "Fartes de violència masclista" als ajuntaments dels seus respectius municipis per exigir tres punts clau:

Que es compleixin les lleis vigents que han de garantir la protecció de les dones amenaçades.

Que no desaparegui ni pateixi cap retallada ni un sol dels recursos existents per a la lluita contra la violència masclista.

Que davant de cada assassinat es rendeixin comptes dels errors comesos , de les fallades detectades i s'articulin les necessàries mesures de millora.

Tot i ser una iniciativa que va arrencar des del País Valencià , mitjançant un grup d'Associacions de l'Horta Sud, es va acabar estenent per més punts de tota la geografia espanyola. Segons fonts de l'organització, la mitjana d'assistència a cada localitat va ser d'entre 50 i 100 persones, i per això calculen que hi va haver entre 5.000 i 7.000 persones que van ser presents a tot Espanya.

Aquestes són algunes de les fotografies de la nit:

La Pobla de Duc. Foto: Cedida

Terrassa. Foto: Cedida

Alacant. Foto: Cedida

Barcelona. Foto: Cedida

Logronyo. Foto: Cedida



A Catalunya , les localitats on es van celebrar aquests actes van ser: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Terrassa.

La resta de localitats espanyoles on va tenir lloc aquesta vigília són:

Andalusia : Algesires, Cadis, Jerez de la Frontera, Sevilla.

: Algesires, Cadis, Jerez de la Frontera, Sevilla. Castella-la Manxa : Toledo.

: Toledo. Galícia : Vigo.

: Vigo. Astúries : Gijón.

: Gijón. País Basc: Bilbao.

Bilbao. La Rioja : Logronyo.

D'altra banda, a la Comunitat Valenciana va tenir un seguiment majoritari, ja que es van produir concentracions davant de 131 ajuntaments, tal com es pot veure al mapa.

Augment d'assassinats en època estiuenca

Segons dades del Ministeri d'Igualtat, el juny i el juliol són els mesos amb el nombre més gran d'assassinats masclistes: des del 2003, han registrat 117 i 135 víctimes mortals, respectivament.

Diversos factors podrien contribuir a aquest augment, com ara la relació entre la calor i les conductes violentes o el fet que passar més temps junts durant l'estiu pot generar més moments de tensió. Tot i això, no hi ha cap justificació per a aquests crims, que, lamentablement, continuen augmentant dia a dia.

És per això que, en el manifest, alçaven així la veu: "No és l'estiu, sinó la violència masclista que s'alimenta de la indiferència dels uns, la hipocresia dels altres i l'indecent negacionisme se'ls anomenen mentides a les víctimes".