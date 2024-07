'No' de la justícia a la petició de Pedro Sánchez de declarar per escrit

Pedro Sánchez i Begoña Gómez. Foto: Europa Press / Canva Pro

La justícia ha rebutjat que el president del Govern, Pedro Sánchez, declari com a testimoni per escrit en la investigació que dirigeix contra la seva dona, Begoña Gómez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció als negocis. Tot i que el jutge que instrueix el cas és Juan Carlos Peinado, segons s'ha publicat, ha estat el jutge substitut, Carlos del Valle, el que ha rebutjat l'escrit de Sánchez.

D'aquesta manera, el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid manté la citació per al dimarts 30 de juliol i es traslladarà al Palau de la Moncloa per prendre declaració al cap de l'Executiu , en considerar que la seva compareixença no s'emmarca en fets dels que tingui coneixement per la seva raó de càrrec, segons una providència a què ha tingut accés Europa Press.

El jutge respon així a la carta que li va remetre Sánchez aquesta mateixa setmana, al·legant que tenia dret a declarar per escrit en qualitat de president del Govern perquè entenia que se'l citava per fets dels quals ha tingut coneixement per raó del seu càrrec a l'Executiu.

Aclariments

La Fiscalia ha presentat un segon recurs davant del jutjat després de sol·licitar l'anul·lació de la declaració. Ara sol·licita que es complementi la providència o que s'ajudi la diligència de recerca fins que estigui clar com es durà a terme l'interrogatori al president del Govern. La Fiscalia indica que, "més enllà de conèixer que la declaració seria a les 11 hores del dia 30 de juliol de 2024 al Palau de la Moncloa i que aquesta seria gravada, hi ha qüestions sobre les quals no s'ha emès pronunciament" .

La primera qüestió és si les parts podran acudir al costat del jutge al Palau de la Moncloa, ja que "no hi ha rastre de referència, fent la sensació que no són citats a l'acte". A més, la Fiscalia assenyala que "tampoc s'aborda com seran identificats davant del servei de seguretat els intervinents representants d'aquestes parts; si cal contactar amb algun responsable de seguretat, si cal facilitar al jutjat la identitat dels que hi acudiran, si s'accedeix a peu o amb vehicle prèvia comunicació de les matrícules a qui correspongui, si serien identificats pel Lletrat de l'Administració de Justícia… El ventall d'opcions i incògnites és tan ampli com incertes les respostes que es puguin imaginar”.