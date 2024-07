Les sancions a les quals s'enfronten les persones que abandonin animals

Foto: Reial Societat Canina d'Espanya

Les sancions per abandó animal poden variar entre els 500 i els 50.000 euros, segons la gravetat del cas. La legislació espanyola aborda el maltractament i l'abandonament d'animals tant en l'àmbit penal com administratiu per protegir els animals i reduir la incidència d'aquests actes inhumans.

La Llei 7/2023, del 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, estableix mecanismes legals per fomentar la protecció animal i prevenir l'abandonament. El despatx d'advocats Legalitas assenyala que aquesta llei "és un pas significatiu cap a l'erradicació del maltractament i l'abandonament d'animals a Espanya, establint un marc comú a tot el territori espanyol i sancionant les infraccions segons la gravetat".

Les infraccions lleus, que poden implicar situacions en què el propietari no compleix les obligacions bàsiques de cura i manteniment de la mascota, suposen una amonestació o multa de 500 a 10.000 euros.

D'altra banda, les infraccions greus, que inclouen actes d'abandonament deliberat o maltractament sever que posin en risc la vida i el benestar de l'animal, se sancionen amb multes de 10.000 a 50.000 euros. A més d'aquestes sancions principals, es poden imposar mesures accessòries com la retirada d'armes i la suspensió de llicències regulades per la Llei 7/2023, sens perjudici d'altres sancions relacionades amb la protecció i la seguretat ciutadana.

En molts casos, a més de l'abandó, hi ha mascotes amb signes clars de maltractament, cosa que comporta sancions més estrictes. El maltractament animal a Espanya està tipificat al Codi Penal, que sanciona aquests delictes amb penes severes per garantir la protecció dels animals. En cas de maltractament, es preveuen penes de presó de 3 a 18 mesos o multes de 6 a 12 mesos, a més d'inhabilitació especial d'1 a 3 anys per exercir professions relacionades amb animals. Això inclou situacions en què els animals es mantenen lligats o passegen sense rumb.

Si el maltractament resulta a la mort de l'animal, les penes s'eleven a la presó de 12 a 24 mesos i inhabilitació especial per treballar amb animals de 2 a 4 anys, reflectint la gravetat de l'acte. Legalitas recorda que, si es detecta un animal en estat d'abandonament o maltractament, és recomanable posar-se en contacte amb la policia, la Guàrdia Civil o amb una protectora d'animals perquè actuï en conseqüència.