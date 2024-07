L'agost començarà amb unes temperatures més suaus del que és habitual

Les temperatures seran menys altes del que s'esperava a l'agost. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'episodi d'altes temperatures continuarà pràcticament tot el que queda de mes i el començament de la setmana que ve estarà marcat pel pas d'una Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) sobre l'oest peninsular que deixarà abundant nuvolositat i possibles ruixats o tempestes ocasionals en àrees d'interior, més probables al nord-oest i zones muntanyoses, per la qual cosa el mes d'agost arribarà acompanyat d'un descens de les temperatures més que probable.

El portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Jesús Riesco, ha explicat que durant el darrer cap de setmana d'aquest mes predominarà l'estabilitat, amb cels poc ennuvolats en general i temperatures elevades al conjunt de la geografia espanyola.

Únicament al nord de Galícia i el vessant cantàbric un front deixarà precipitacions dissabte, sense descartar-les de forma dispersa la resta del cap de setmana. També hi ha possibilitat d'algun xàfec o tempesta ocasional a muntanyes de la meitat nord i del sud-est.

Les temperatures baixaran dissabte 27 a l'oest i Cantàbric i ascendiran en àrees mediterrànies, mentre que diumenge s'espera un augment més generalitzat de les temperatures, que serà més acusat al nord. Se superaran els 35 graus en àmplies zones de l'interior peninsular i Mallorca, fins i tot els 40 en depressions del quadrant sud-oest i nord-est, començant un nou episodi d'altes temperatures.

Com detalla AEMET, juliol de 2024 ha estat marcat, fins ara, per alts i baixos a les temperatures, amb episodis càlids interromputs per aire més fresc que han deixat uns registres al voltant del normal o alguna cosa per sota.

Tot i això, els últims dies, probablement, seran, en conjunt, molt càlids. I és que des del dia 22 estem immersos en un episodi de temperatures molt altes que, malgrat el descens tèrmic del dijous 25 i també d'aquest divendres 26, continuarà pràcticament tot allò que queda de mes. Especialment càlid podria ser el darrer dilluns del mes, el dia 29.

Tot i això, els que més pateixen la calor estan d'enhorabona a curt-mig termini; es preveu que l'agost vingui marcat per un descens tèrmic.