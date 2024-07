Salpes: els estranys animals marins que contribueixen a frenar el canvi climàtic

Foto: WikipediaCommons

És possible que no els coneguis, però hi ha una espècie transparent que habita els mars i que s'està expandint per totes les costes espanyoles. Es tracta de les salpes , que són organismes marins que es troben principalment als oceans i són especialment abundants a les regions temperades i fredes.

És per això que a platges de zones com el Cantàbric ja s'estan deixant veure. De fet, Pablo Zuloaga, secretari general del PSOE de Cantàbria, es preguntava en un vídeo de TikTok què és aquesta estranya espècie, pel fet que no són gaire comuns:

Com ja hem dit, és més comú veure-les a zones on l'aigua està més freda, cosa que no passa tant a la Mediterrània. De fet, segons la Fundació Marilles, la temperatura superficial del mar pujarà fins a gairebé quatre graus per a final de segle, ja que l'augment generalitzat de temperatures afectarà de forma directa també l'aigua.

Tot i això, això no significa que no hagin visitat les platges catalanes en el passat. De fet, el 2022 es van poder deixar veure a platges de Calafell , i el 2021 també a la Barceloneta , per la qual cosa tocarà estar pendents per si aquest estiu ens els creuem també pel mar.

Com són les salpes?

Les salpes són conegudes pel seu cos cilíndric i gelatinós, que és gairebé completament transparent. Aquesta transparència les fa difícils de detectar pels seus depredadors i els permet passar desapercebudes a l'oceà. Mesuren des d'uns pocs centímetres fins a més de 30 centímetres de longitud . A diferència de les meduses, les salpes són tunicats i estan més estretament relacionades amb els vertebrats.

Les salpes es mouen propulsant-se a través de l'aigua mitjançant la contracció rítmica del cos, cosa que els permet absorbir aigua per un extrem i expulsar-la per l'altre. Aquest mètode de locomoció no sols els permet moure's, sinó que també els facilita l'alimentació. Les salpes s'alimenten de fitoplàncton i altres partícules diminutes filtrades de l'aigua a través d'una xarxa de moc que produeixen.

Importància ecològica

Les salpes juguen un paper crucial en els ecosistemes marins . En consumir grans quantitats de fitoplàncton, ajuden a controlar les seves poblacions i, alhora, contribueixen al cicle del carboni. La femta de les salpes, que són riques en carboni, s'enfonsen ràpidament al fons marí, ajudant a transportar el carboni des de la superfície fins a les profunditats de l'oceà. Aquest procés és important per mitigar el canvi climàtic en reduir el diòxid de carboni a l'atmosfera.