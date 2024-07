Temperatures altes i calima per una DANA a la major part de la Península aquest diumenge

Un home camina sense samarreta | Europa Press

Les temperatures màximes augmentaran aquest diumenge al nord-oest i centre nord peninsular, zona mediterrània sud, de manera notable a l'Alt Ebre, i descendiran a les Canàries i interiors de l'àrea mediterrània, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). A més, s’avisa de cels inestables per l'aproximació d'una DANA pel sud-oest peninsular que provocarà calima.

Còrdova i Jaén, a Andalusia, Ourense, a Galícia, Badajoz, a Extremadura, Navarra, l'est i el sud de la Comunitat de Madrid i la Ribera de l'Ebre de La Rioja estaran en alerta taronja per altes temperatures a les hores centrals del dia.

Per la seva banda, Granada i Sevilla (Andalusia), la zona de l'Ebre al seu pas per La Rioja i Cantàbria, zones de les Balears, la Serra de Madrid, Lugo (Galícia), Càceres (Extremadura), Barcelona i Lleida (Catalunya), Àlaba i Guipúscoa (País Basc), Castella i Lleó i Aragó, tindran avís groc per temperatures màximes.

A més, es preveuen cels ennuvolats matinals al nord de Galícia i àrea cantàbrica, Estret i zones de l'àrea mediterrània, amb precipitacions febles a la Mariña de Lugo i serralada cantàbrica occidental, sense descartar-les a la resta de l'àrea cantàbrica, Estret, València i Tarragona, tendint en general a remetre i disminuir la nuvolositat.

De manera general, l'agència meteorològica explica que es podran superar els 36 graus a l'interior de la meitat sud i zones del nord-est, meseta nord, sud de Galícia i Mallorca. No es descarta que se superin els 40 als valls de Tajo, Guadiana i Guadalquivir.

Les mínimes augmentaran al centre nord, Estret i Mallorca i es mantindran per sobre dels 25 graus al litoral sud-est i zones del Duero, Tajo, Guadiana i Guadalquivir.

Al llarg del dia, l'acostament d'una DANA al sud-oest peninsular augmentarà la nuvolositat de tipus mitjà i alt de sud a nord, afectant la major part de la Península. Així mateix, en algunes zones es formaran núvols d'evolució.

Encara que amb incertesa, no es descarten tempestes seques o ruixats ocasionals i aïllats, més probables a muntanya, en un ampli entorn de la meseta, zones d'Andalusia i cara nord del Pirineu. A l'extrem nord-oest i Balears cels poc ennuvolats. A Canàries, intervals de núvols baixos als nord amb baixa probabilitat de precipitacions febles i poc ennuvolat al sud.

L'Aemet destaca que poden produir-se bancs de boira matinals a l'extrem nord peninsular, sense descartar boires costaneres a Rías Baixas i Empordà. Es preveu que la DANA porti calima al centre i sud peninsulars.

Finalment, es preveu que bufin vents de components nord i est a Galícia i àrea cantàbrica, predominant la component est al terç est peninsular, Balears, Estret i Alboran, i seran variables a la resta, tendint a component sud. Es preveu que siguin més intensos que els dies anteriors.