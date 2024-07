Es dobla el nombre de casos d'assetjament escolar denunciats a Catalunya

Alumnes en una aula. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (Usav) ha rebut des de l'inici d'aquest curs 2023-2024 fins a mitjans de juliol un total de 2.799 casos de possibles situacions de violència a l'àmbit escolar, més del doble dels que es van comunicar a tot el curs passat, segons dades de la Conselleria d'Educació.

La quantitat de casos des de començament d'aquest curs és superior a la registrada l'any passat, que es va tancar amb un total de 1.547 casos comunicats.

El tipus de violència més predominant aquest curs és el bullying, amb 1.042 casos comunicats; seguit del maltractament infantil i adolescent, on hi ha casos de violència exercida per adults en l'àmbit familiar i educatiu (677 casos), i la violència masclista (464).

La unitat ha detectat també des de començament de curs 15 casos de violències relacionades amb la salut mental (intents de suïcidi fins a suïcidis consumats o violència derivada d'un trastorn mental); 10 vinculats a racisme; 188 que no han estat informats; i 352 que emmarquen a la categoria altres.

Des de la posada en marxa del servei, el curs 2020-2021, la Usav ha registrat un total de 5.505 casos de possibles violències, i el servei ha anat augmentant progressivament la quantitat de casos rebuts, dels 296 al curs 20-21 als 2799 d'aquest 23-24.

També destaca que al llarg dels cursos l'assetjament escolar ha estat el tipus de violència més comunicat: el curs 2020-21 van ser 84 casos; el 2021-22, 347; el 2022-23, 684; i el 2023-24 arriben als 1.042 casos.

"No necessàriament un augment de violència als centres"

Fonts de la Conselleria han explicat a Europa Press que l'augment detectat en els casos atesos per la Usav "no es deu necessàriament a un propi augment de la violència als centres".

En aquest sentit, el departament creu que és degut a un "increment de la conscienciació per part de tots els membres de la comunitat educativa sobre aquesta qüestió".

El departament també ha remarcat la tasca dels referents de coeducació, convivència i benestar (Cocobe) i les diferents campanyes informatives des de la Conselleria “per divulgar l'existència de la Usav i la necessitat de fer aflorar les violències”.