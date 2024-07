Sequera a Catalunya: les conques internes baixen del 34,5% de capacitat

La solució a la tendència negativa de les darreres setmanes és la pluja... però aquest dilluns 29 no s'espera. De fet, la previsió del Meteocat per a l'antepenúltim dia del setè mes de l'any no dona cap opció de precipitació a Catalunya.

No obstant això, la situació canviarà el pròxim dimarts 30, quan a partir de mig matí són possibles alguns xàfecs a l'extrem nord del Pirineu, i no es descarten dispersos en altres punts del nord-oest. Seran febles i acumularan quantitats escasses de precipitació, encara que és possible que algun sigui moderat, vagi acompanyat de tempesta i acumuli quantitats poc abundants. A més, la precipitació anirà acompanyada de fang.