El municipi de Catalunya que els britànics consideren més barat per a les vacances

Que Espanya és una destinació de vacances apreciada per persones de tot el món és una afirmació tan certa com que l'aigua mulla o que el cel és blau.

I una de les nacionalitats que més trien punts del país per passar els mesos de més calor són els britànics . Ben aviat es podria pensar que Benidorm, la Costa del Sol i les Illes Balears són les seves destinacions predilectes (i no estaríem mentint), però la realitat és que el tabloide The Sun ha fet una enquesta perquè els ciutadans responguin a la pregunta de quina és el municipi més barat per gaudir de les merescudes vacances.

I la majoria dels consultats per aquest diari sensacionalista han assenyalat aquest destí a la localitat de Blanes (La Selva, Costa Brava).

El mitjà apunta que passar 7 nits a la localitat té un preu mitjà inferior a 450 lliures (al canvi, uns 533 euros).

The Sun va una mica més enllà i també assenyala que el preu mitjà d'una cervesa als establiments de restauració de Blanes és de 1,70 lliures (uns 2 euros, al canvi).

Els atractius blanencs

Blanes és coneguda per la seva bellesa natural i els seus múltiples atractius turístics. Alguns dels punts d'interès són

Jardí Botànic Marimurtra: un dels més importants de la regió mediterrània. Ofereix una impressionant col·lecció de plantes de diverses parts del món, especialment espècies subtropicals i mediterrànies. A més, les vistes panoràmiques del mar són espectaculars.

Castell de Sant Joan: situat al cim d'un turó, ofereix una vista impressionant de Blanes i els seus voltants. Encara que actualment només queden ruïnes, la visita val la pena per les panoràmiques i la història que envolta el lloc.

Sa Palomera: és una gran roca que s'endinsa al mar, marcant el límit entre la Costa Brava i la Costa del Maresme. És un símbol emblemàtic de Blanes i un excel·lent lloc per fer fotografies, especialment al clarejar o al vespre.

Cala de Sant Francesc: també coneguda com a Cala Bona, és famosa per les seves aigües cristal·lines i el seu entorn natural. És un lloc ideal per nedar, fer snorkel o simplement relaxar-se a la platja.

Església de Santa Maria: ubicada al centre històric de la localitat, és un excel·lent exemple d'arquitectura gòtica catalana. El seu interior és igualment impressionant, amb detalls històrics i artístics que mereixen una visita.

Port: és un lloc animat, especialment durant els matins quan els pescadors porten les seves captures diàries. Hi ha diversos restaurants on es pot gaudir de marisc fresc i altres especialitats locals.

Festival Internacional de Focs Artificials: encara que ja ha passat (es va fer entre els dies 23 i 27 d'aquest mes), és un dels esdeveniments més importants de Blanes. Durant uns quants dies, diferents equips de pirotècnia competeixen, oferint espectacles impressionants de focs artificials.

Passeig Marítim: perfecte per caminar, córrer o simplement gaudir de la vista al mar. Hi ha nombrosos bars, cafeteries i restaurants on es pot gaudir de la gastronomia local.

Mercat: el lloc perfecte per experimentar la vida local. Pots trobar productes frescos, com ara fruites, verdures, peix i marisc, així com altres productes típics de la regió.