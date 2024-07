Catalunya afronta un elevat perill d'incendi forestal a partir de dimarts

Foto: CanvaPro

Davant l'increment de temperatures que es preveu des d’aquest dimarts fins a almenys el proper dimecres 31 de juliol al conjunt del país, el Govern ha pres una sèrie de mesures relacionades amb l'augment d'efectius dels cossos operatius, la restricció a espais naturals i l'activació en ALERTA del Pla Infocat així com el nivell 4 del Pla Alfa del Cos d'Agents rurals a 131 municipis de 15 comarques d’arreu del país.

Pel que fa al cos d’Agents Rurals activarà a les 00.00 hores del 30 de juliol el nivell màxim del Pla Alfa, el nivell 4, a un total de 131 municipis de 15 comarques:

Comarca Nº de municipis a nivell 4 Alt Urgell 3 Anoia 13 Baix Camp 10 Baix Ebre 6 Conca de Barberà 11 Garrigues 17 Noguera 6 Pallars Jussà 2 Priorat 23 Ribera d'Ebre 12 Segarra 6 Segrià 1 Solsonès 9 Terra Alta 6 Urgell 6 Total 131



A banda de l’activació del nivell 4 de Pla Alfa, dimecres 212 municipis catalans d’un total de 25 comarques també estaran en nivell 3, per perill molt alt d’incendi forestal.

A la web del Pla Alfa es pot consultar diàriament el llistat de municipis afectats pels nivells 3 i 4. Es recorda que en els nivells de 0 al 2, l’activació és per comarques. En aplicació del nivell 4 del Pla Alfa, es restringirà l’accés a 5 espais naturals de Catalunya: serra de Montsant, muntanyes de Tivissa - Vandellòs, serres de Cardó - el Boix, Baronia de Rialb i Ribera Salada. Per primer cop es restringeix l’accés per perill extrem d’incendi al paratge de la Ribera Salada (Solsonès).

Aquests controls d'accessos es duen a terme per evitar la presència humana i reduir així el risc que es produeixi una ignició i, de l’altra, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal. Mentre duri l’activació, els Agents Rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d’incendis forestals i es reforçarà la vigilància aèria.

Es demana a la ciutadania extremar les precaucions davant l’elevat perill d’incendi i que s’evitin les activitats de risc d’incendi al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació. Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres. Durant el nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem, els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures del nivell 3 i el control de la restricció als espais naturals.

Foto: Govern

Davant d’aquesta situació, avui els Bombers de la Generalitat han activat un reforç de personal a les Regions d’Emergència amb un risc d’incendi més alt, i per demà aquest reforç es fa extensiu a totes les Regions d’Emergències de Catalunya. El reforç preveu la mobilització preventiva de personal lliure de guàrdia per donar resposta a la previsible situació de risc, que per demà la Unitat Tècnica GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) ha determinat de 4 sobre 6 a totes les Regions d’Emergència i de 5 sobre 6 a Lleida Sud, Tarragona i Terres de l’Ebre, i es fa extensiu també a la Sala Central de Bombers.

Principalment es preveu un reforç per garantir el número d’Unitats Bàsiques d’Intervenció (dotacions), que s’incrementa en tres addicionals a les zones de més risc i en dues a la resta de regions, més comandaments i reforços de Tècnics Especialistes Operadors de Control a les Sales de Control Territorial, i el reforç de l’estructura per garantir els centres de comandament amb les Unitats de Comandament Mitjanes i el GROS (Grup Operatiu de Suport).

D’altra banda, les Agrupacions de Defensa Forestal distribuïdes pel territori col·laboraran activament en els tancaments i en la vigilància. També el personal dels diferents espais naturals afectats pel tancament participaran directament en l’operatiu de restricció d’accessos, activant la senyalització de restriccions i distribuint els diferents informadors per poder explicar i poder fer divulgació sobre la necessitat i importància de l’aplicació d’aquestes mesures que prohibeixen l’accés als visitants.

Crida a la prudència

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que es preveu una situació d’onada de calor des d’avui dilluns fins, almenys, al proper dimecres 31 de juliol. Tot i que la pujada de temperatura serà generalitzada, s’espera la superació de llindar de calor intensa especialment a les comarques del nord-est de Catalunya, especialment a l’Empordà.

L’increment general de les temperatures, unes humitats molt baixes i l’estat de la vegetació derivat de la sequera incrementa apreciablement el perill d’incendi forestal en diversos indrets del país fins arribar a perill extrem a zones de la meitat sud-oest. Altres zones de l’interior i el prelitoral assoliran perill molt alt. Amb aquest nivells de perill estan prohibides les activitats que impliquin risc d’incendi. L’episodi s’allargarà fins dijous. Posteriorment s’espera que el perill baixi de forma moderada. Tot i això, encara s’espera que hi hagi zones amb perill molt alt.

Per dimarts, les superacions del llindar es preveuen al pla de Lleida i de la CatalunyaCentral, així com a comarques del prelitoral de Barcelona i Girona. Per dimecres la calor més intensa afectarà principalment les comarques de Ponent, i les del prelitoral central i nord.

A més, l’SMC preveu, també, que durant les nits de dilluns i dimarts la calor serà intensa, especialment, a gran part de les comarques de Lleida, així com al Litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.