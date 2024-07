CaixaBank alerta sobre l'estafa telefònica del fals gestor

CaixaBank ha alertat sobre aquesta estafa. Foto: CaixaBank

Que a hores d'ara cal anar amb peus de plom davant de possibles estafes és una evidència. Missatges d'autoritats i cossos policials són cada cop més habituals, assenyalant la proliferació de estafes i intents de robatoris de dades i informacions personals.

Un dels últims que s'ha sumat a aquesta onada que demanen prudència és CaixaBank, que assegura que té constància sobre l'estafa telefònica del fals gestor.

Per això, l'entitat recorda que mai no demana als seus clients dades personals, codis ni contrasenyes per telèfon o un altre canal i per això apunta que davant del menor dubte, el que cal fer és posar-se en contacte amb el gestor o amb CaixaBank per les vies oficials, com el telèfon 900 40 40 90, que atén les 24 hores del dia.

Les estafes més habituals

Aquests actes fraudulents volen enganyar les persones per obtenir diners, béns o informació. Tot seguit, es descriuen alguns dels tipus d'estafa més habituals: