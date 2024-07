El Suprem entrarà a les paraules de Mejide contra els no vacunats: delicte d'odi?

Mejide, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'enfrontament de Risto Mejide amb els no vacunats arribarà al Tribunal Suprem (TS). Segons ha publicat aquest dimarts 30 de juliol el digital The Objective, l'Audiència Provincial de Madrid ha canviat de criteri i ara permet que les parts presentin un recurs de cassació davant de l'alt tribunal.

Els ha concedit un termini de 15 dies per fer-ho, segons una interlocutòria del 22 de juliol. D'aquesta manera, l'Alt Tribunal revisarà la decisió de la titular del Jutjat d'Instrucció número 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, que va ordenar asseure a la banqueta dels acusats Mejide i l'excol·laborador de Cuatro Miguel Lago per un delicte d'odi contra aquells que van optar per no vacunar-se contra la Covid-19.

Mejide, Lago i Anabel Alonso van ser denunciats el novembre del 2022 per l'Associació Liberum i l'advocat José Luis Mazón, que els acusaven de cometre un presumpte delicte d'odi. En aquelles dates, al programa de Cuatro conduït per Mejide, tant el presentador com els seus col·laboradors comentaven sobre les mesures restrictives que diversos països planejaven aplicar contra la població no vacunada.

"Són mesures que pràcticament converteixen els no vacunats en empestats, cosa que a mi em sembla bé", va afirmar el presentador. "Si decideixes no vacunar-te, tu mateix. Tothom és respectable, però no totes les idees són respectables ni mereixen un respecte", va afegir.

Per això, la magistrada va acordar reobrir unes diligències que havien estat sobresegudes provisionalment. A la interlocutòria, la magistrada assenyalava que en els nous fets denunciats "es fa constar l'aparició de noves circumstàncies que posen de manifest la reiteració d'una conducta que, per la seva gravetat , reiteració o entitat discursiva pogués provocar, directament o indirectament, sentiments de odi , violència o de discriminació contra un determinat col·lectiu, i contrari a la convivència".

Mejide s'enfrontava a un delicte d'odi, contemplat a l'article 510 del Codi Penal, el qual sanciona els que promoguin la discriminació, l'odi o la violència contra una minoria amb penes de presó d'1 a 4 anys i multes de 6 a 12 mesos.

Els investigats van apel·lar aquesta decisió davant l'Audiència Provincial, que els va donar la raó i va decretar l'arxivament de la causa. Tot i això, els denunciants han decidit recórrer aquesta última decisió davant el TS, que tindrà l'última paraula.