Sánchez s'acull al seu dret a no declarar davant del jutge Peinado pel cas Gómez

Sánchez, en una compareixença pública. Foto: Europa Press / Canva Pro

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha acollit aquest dimarts 30 de juliol el dret a no declarar davant del jutge que investiga la seva dona, Begoña Gómez, per un cas de presumpte tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

Sánchez s'ha acollit a l'article 416 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) que reconeix que com a cònjuge està "dispensat de l'obligació de declarar". El jutge Juan Carlos Peinado s'ha desplaçat al Palau de la Moncloa per dur a terme aquesta declaració testifical tot i que Sánchez, per carta, havia sol·licitat que aquesta declaració es pogués fer per escrit.

El magistrat ha arribat a la residència del cap de l'executiu quan passaven 10 minuts de les 10 del matí preparat per a l'interrogatori i amb ell han accedit a les dependències de Presidència del Govern representants de la Fiscalia, les defenses dels tres encausats i la lletrada de Vox, Marta Castro, com a coordinadora de les acusacions populars.

En un dels accessos s'han concentrat una vintena de simpatitzants de la plataforma Hazte Oír (acusació particular en el cas) des de primera hora del matí i han corejat lemes contra el president del govern, com ara Pedro Sánchez a la presó o Juan Carlos Peinado, Espanya és al teu costat.

L'estratègia de la defensa

La defensa de Sánchez insistia que la Llei d'Enjudiciament Criminal distingeix entre la declaració d'un president per fets dels quals en tingui coneixement a causa del càrrec i per fets aliens al seu exercici com a president. En el primer cas, la norma permet la declaració per escrit; al segon, no. Subratllava que per "garantir l'estricte compliment de l'ordenament jurídic" i ateses les qüestions investigades en la causa del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, la declaració "s'ha de produir d'acord amb el que estableix l'article 412.2 de la LECrim".

Aquesta mateixa idea s'ha reflectit en els recursos presentats els últims dies, tant per la defensa de la seva dona Begoña Gómez com per la Fiscalia, que s'ha oposat a l'interrogatori des del començament. Els recursos encara no han estat contestats. En una breu providència, el Jutjat es va limitar la setmana passada a insistir que la declaració havia de ser presencial ia assenyalar que si el testimoni desitjava contestar com a president, es podria acordar una segona declaració.