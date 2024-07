Pedro Sánchez presenta una querella per prevaricació contra el jutge Peinado

Sánchez, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'Advocacia de l'Estat, en representació president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat una querella per un presumpte delicte de prevaricació contra el jutge Juan Carlos Peinado , que dirigeix la investigació contra la seva dona, Begoña Gómez, per presumpte tràfic d'influència i corrupció a els negocis.

Segons han confirmat a Europa Press fonts jurídiques, ha estat l' Advocacia General de l'Estat la que ha presentat la querella contra el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid .

"Això no significa, ni és un atac als jutges, sinó un intent d'escapar-se del treball real dels representants del poder, més enllà dels límits de la prohibició i el control legal, sense respectar cap ciutadà, però en aquest cas , a altres autoritats del govern (és a dir, "per a un alt representant del poder executiu), aquest cas sembla explicar el mal comportament del jutge", va afirmar.

A la denúncia, el fiscal de l'estat va abordar la decisió del jutge d'adoptar les paraules de Sánchez a Moncloa en lloc de la paraula escrita, dient que les preguntes que va fer sobre la mort de Sánchez eren el "marit" de Begoña Gómez, en lloc del president.

"Considerem que és impossible plantejar qüestions rellevants per al procés si no estan relacionades amb la posició dels testimonis, més encara que les detencions en el cas es van realitzar només contra l'examinador", ha afegit.

Llegeix la denúncia íntegra

Visita a Moncloa aquest 30 de juliol

Peinado ha estat el matí d'aquest 30 de juliol al Palau de la Moncloa , on volia prendre declaració a Sánchez pel cas Gómez, encara que el president del Govern s'ha acollit a l'article 416 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) que dóna suport que com a cònjuge està "dispensat de l'obligació de declarar".

Sánchez havia demanat a la Justícia declarar per escrit, tot i que havia rebut una negativa, per la qual cosa finalment la comitiva judicial (incloent-hi representants de la Fiscalia i l'acusació particular) s'han desplaçat aquest dimarts al matí a la residència oficial del líder del govern espanyol.