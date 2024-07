Els embassaments del Ter-Llobregat cauen gairebé un 1% en una setmana

Foto: CanvaPro, EuropaPress

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, se situen al 36,46%, disminuint 0,73 punts respecte a la setmana passada, quan estaven al 37,29% capacitat.

Es tracta del darrer informe de l‟estat dels embassaments de l ‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA), que mostra que els embassaments del Ter-Llobregat tenen actualment 223,14 hectòmetres cúbics d‟aigua.

D'altra banda, els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 34,43% --gairebé 8 dècimes menys que el 35,19% de la setmana anterior--, però prop de 6,5 més del que es trobava any passat en aquestes mateixes dates, quan estaven al 27,78%.

No hi ha perspectiva que els nivells augmentin els propers dies, ja que tant avui com dimecres i dijous hi haurà avisos per calor a gran part del territori català. No s'esperen pluges, i en cas que n'hi hagi, no tindran lloc a zones que serveixin per augmentar les reserves.

Des que la calor va començar a estrènyer més fort fa unes setmanes, els nivells de les conques internes han anat disminuint fins al punt que l'ACA ja ha tornat a mirar de reüll la possibilitat de tornar a l'estat d'emergència per sequera a Catalunya.

De tota manera, tocarà estar atents per veure com es passa l'estiu i continuar consumint aigua d'una manera moderada, perquè tot i que la situació és lluny de ser com era per Setmana Santa, on estava prop del 14%, no deixa de ser preocupant.

