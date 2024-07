Llum verda al Pla de qualitat de l'aire a Catalunya: preparen més de 80 mides

Foto: EuropaPress

La Generalitat ha aprovat via decret el Pla de qualitat de l'aire horitzó 2027, que estableix 84 mesures i 386 actuacions per "millorar la qualitat de l'aire i la salut de les persones", i que executaran el Govern, les administracions locals, els gestors de infraestructures, les empreses i la ciutadania.

El document no es limita a establir mesures per a les zones que presenten superacions dels límits de contaminants, com en plans anteriors, que es reduïen a l'àmbit de la conurbació de Barcelona, sinó que s'orienta a millorar la qualitat de l'aire i la salut de la ciutadania de Catalunya, informa el Govern aquest dimarts en un comunicat.

El pla busca reduir les emissions de contaminants amb una important influència sobre la salut de les persones i tendir als nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), seguint la línia de la Comissió Europea, que ha tramitat una nova directiva relativa a la qualitat de l'aire, amb uns valors límit més restrictius que els actuals.

Les mesures i accions que s'executaran aniran destinades a reduir els contaminants diòxid de nitrogen (NO2), òxids de nitrogen (NOX), ozó (O3), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2,5) i benzoapirè (BaP).

ZBE

El pla estableix que les zones de baixes emissions (ZBE) hauran dincorporar el cronograma dimplementació previst per cada municipi, la superfície mínima daquestes àrees, el contingut dels projectes i les restriccions de laccés de vehicles.

Per a la implementació de les ZBE , el pla de la Generalitat preveu mesures de suport als ens locals, com ara l'elaboració d'una ordenança tipus, una campanya de sensibilització o una guia per a l'avaluació de la qualitat de l'aire per als ens locals.

A l'àmbit de la indústria i l'energia, s'estableixen valors límit d'emissió per als compostos orgànics volàtils (COV), un contaminant no regulat a la normativa actual per a la majoria de sectors; nous valors límits per a activitats que no els tenien regulats fins ara com els forns crematoris de restes humanes, i valors més restrictius per a determinades activitats.

La nova proposta preveu un pla de vigilància del Camp de Tarragona amb un pressupost de més de 3 milions d'euros; la implementació d‟un pla d‟acció a curt termini en casos d‟alt nivell de contaminació atmosfèrica; la revisió de l'impost d'emissions generades per instal·lacions industrials i plans de mobilitat d'accés als aeroports, entre d'altres.