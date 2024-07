Previsió del temps a Catalunya: la calor no dona treva, amb màximes de 41 graus

Un home va pel carrer sense samarreta. Foto: Europa Press

L'onada de calor no dona treva a Catalunya i acomiadarem el mes de juliol amb valors que, en alguns punts, arribaran als 41 graus. Això serà a la zona de l'Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, on estan activats els avisos per calor molt alta.

Segons es pot observar a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la jornada d'aquest dimecres 31 de juliol serà assolellada a tot el territori, amb l'excepció d'alguns grups de núvols que taparan part de la zona pirinenca a mesura que avanci el dia.

Les temperatures màximes seran similars a les de la jornada del passat dimarts 30, excepte a l'Empordà on els valors seran lleugerament o moderadament més alts.

Ni tan sols a la nit es podrà esquivar aquesta calor; en alguns punts del territori (com el Barcelonès i el Baix Llobregat, entre altres comarques) la mínima serà de 28 graus.

Pluja, vent i visibilitat

Els qui esperen que la pluja poguessin donar un petit respir als rigors de la calor, s'equivoquen, ja que aquest dimecres no s'espera precipitació.

El vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i de nou a partir de la tarda. La resta del dia, bufarà de component sud entre fluix i moderat, més reforçat a la tarda al litoral central i nord, al prelitoral i al sud de la depressió Central, on hi haurà cops forts.

A l'extrem nord-est, el vent serà fluix i variable, amb tramuntana fluixa o moderada a l'extrem nord de l'Empordà. No obstant això, hi haurà estones de vent de component oest al nord de la depressió Central.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent al conjunt del territori.

Avanç del dijous 1 d'agost

De cara a dijous que ve, quan estrenem el vuitè mes de l'any, l'agost, la situació serà una mica més suau que els últims dies.

Segons el Meteocat, la temperatura mínima serà similar o lleugerament més baixa, de la mateixa manera que la màxima serà lleugerament menor.

També s'esperen pluges al Pirineu i Prepirineu oriental, i és probable a punts de la resta del Pirineu i l'interior del quadrant nord-est, encara que seran febles o localment moderats.