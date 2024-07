Funcionaris d'Hisenda protesten per les conseqüències del preacord ERC-PSC

La seu de lAgència Tributària a Barcelona. Foto: Google Maps

El preacord entre ERC i el PSC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat ha centrat l?atenció en els 4.000 funcionaris de l?Agència Estatal de l?Administració Tributària (AEAT) que treballen a Catalunya . La possible transferència d'aquests empleats a l'Agència Tributària catalana ha generat preocupació entre els funcionaris, que s'oposen a formar part d'aquesta entitat, segons informa aquest dimecres 31 de juliol el Vozpópuli .

"Amb l'objectiu d'implementar aquest nou model, és imprescindible que el desenvolupament de la hisenda catalana sigui una prioritat per al proper Govern de la Generalitat, perquè aquesta administració arribi a plena autonomia en la recaptació, gestió, liquidació i inspecció de tots els tributs que es generin a Catalunya", assenyala l?acord.

La intenció és que l‟Agència Tributària catalana assumeixi gradualment les funcions d‟aplicació de tots els tributs generats a Catalunya. Això vol dir que gestionaria el 100% de l'IRPF, així com l'IVA i l'impost de societats que paguen els catalans . Per això, "es requerirà el traspàs dels mitjans humans, materials, econòmics i tecnològics".

En total, l'Agència Tributària Estatal compta amb aproximadament 4.000 treballadors a Catalunya, 300 dels quals són inspectors del Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat. Aquests inspectors han denunciat la "inconstitucionalitat" del preacord i es declaren en rebel·lia, afirmant que "mai no formarem part" de l'Agència Tributària catalana.

Des del sindicat CSIF admeten una "creixent preocupació" entre els treballadors de l'Administració General de l'Estat que podrien passar a dependre de la Generalitat . "La seguretat jurídica és fonamental, i la trajectòria professional del treballador no s'ha de veure afectada: antiguitat, salari, drets adquirits...", assenyalen. El sindicat estima que al voltant de 1.100 funcionaris es veurien afectats .

Sigui com sigui, els treballadors demanen que el traspàs a aquesta nova agència de la Generalitat sigui voluntari: "Hem de poder triar", reclamen els membres de la plantilla. "Si un treballador no vol perdre la relació amb l'Administració General de l'Estat, ens haurem d'asseure a negociar alternatives", apunten fonts sindicals. Recorden, a més, el precedent recent de Rodalies , on sí que ha suposat un retrocés en determinats drets adquirits pels treballadors.