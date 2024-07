Vox es querella contra Sánchez, Bolaños i l'advocat general de l'Estat

El líder de Vox, Santiago Abascal. Foto: Europa Press / Canva Pro

Vox ha anunciat aquest dimecres 31 de juliol una querella contra el president del Govern, Pedro Sánchez, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en resposta a la querella presentada pel cap de l'Executiu contra el jutge Juan Carlos Peinado.

La formació de Santiago Abascal ha defensat la querella denunciant que Sánchez "segueix prostituint les institucions" i "usant-les per al seu interès personal", criticant així que el president del Govern tramiti la seva denúncia contra el jutge que instrueix la causa contra la seva dona a través de l'Advocacia de l'Estat.

"Només Vox seguirà fent tot el possible per fer-hi front", ha assegurat en un missatge a xarxes socials el partit, que participa com a acusació popular en la investigació a la dona de Sánchez. Per la seva banda, una altra de les acusacions al Cas Begoña Gómez, Hazte Oír, ha presentat també una querella contra el president del Govern per un presumpte delicte de malversació.

També un missatge a la xarxa social X, l'organització ha detallat que el seu equip legal estava des d'ahir "preparant una nova mesura", assegurant que "Espanya s'ho mereix".