Compte enrere perquè es publiqui el decret d'orientació educativa de Catalunya

La Generalitat en funcions està ultimant el Decret d'orientació educativa, el qual cerca brindar una resposta als estudiants que acaben l'escolarització obligatòria sense tenir clara la seva trajectòria futura i reduir la taxa d'abandonament escolar. Es preveu que aquest decret es pugui aprovar abans de final d'any, segons ha informat aquest 31 de juliol la Conselleria d'Educació.

L'objectiu del decret és assegurar una orientació educativa adequada i accessible per a tot l'alumnat , coordinar les accions d'orientació als centres, sistematitzar els processos de transició entre etapes educatives, contribuir a reduir el fracàs escolar i facilitar la continuïtat als estudis postobligatoris. També es planteja crear una oferta de recursos públics per donar suport a l'orientació educativa.

En la memòria econòmica, el decret proposa un desplegament de set anys, fins al curs 2030-2031, en línia amb l'objectiu de la Unió Europea de reduir la taxa d'abandonament escolar prematur a menys del 9%. La inversió total prevista és de més de 232 milions d'euros durant aquest període.

Orientadors als centres

El decret contempla la incorporació d'orientadors als centres d'ensenyament postobligatori, amb 492 dotacions, i als centres de persones adultes, amb 128 dotacions, sumant un total de 620 dotacions amb un cost anual aproximat de 30 milions d'euros.

Per als centres concertats, es preveu la dotació de 478 orientadors a l'ESO i 80 a l'ensenyament postobligatori, amb un cost total de 27 milions d'euros.

El decret també estructurarà el personal d'atenció educativa (PAE), enfocat a orientar i acompanyar les famílies, amb una inversió de 122 milions d'euros. Tots els centres d'educació primària comptaran amb un tècnic dintegració social, amb 1.468 dotacions per a centres públics i 548 per a concertats, i els centres de secundària amb un educador social, amb 705 dotacions necessàries per a centres públics i 478 per a concertats .

Cotutoria

La memòria econòmica del decret inclou una retribució per a la cotutoria, un nou model per a l'educació secundària que proposa un acompanyament i un suport personalitzat a cada alumne en tots els àmbits de desenvolupament, a càrrec d'un docent que pot ser diferent del tutor de grup.

Si un docent assumeix tant la tutoria de grup com la cotutoria, els dos complements salarials s'hi acumularan. La implementació d‟aquestes cotutories implicaria una inversió de 32,4 milions d‟euros per als centres públics i 7,5 milions per als concertats.

El Govern, actualment en funcions, continuarà treballant aquest decret. Els passos següents inclouen sol·licitar un dictamen al Consell d'Educació de Catalunya i informar la Junta Central de Direccions, amb la previsió que el text s'aprovi abans de final d'any.