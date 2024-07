Joc de 'spoilers': es filtra el capítol final de la temporada 2 de 'La Casa del Drac'

Només falta un episodi de la segona temporada de La Casa del Drac per estrenar. Encara queden alguns dies perquè la vuitena i última entrega arribi a Max, el diumenge 4 d'agost o dilluns a la matinada per a aquells que resideixin a Espanya, però molts ja han tingut l'oportunitat de veure part del gran final a causa d'una filtració a través de xarxes socials.

Fa unes hores, més d'una dotzena de clips del vuitè episodi van sortir a la llum en un compte de TikTok, segons informa ComicBook. Aquest compte no tenia publicacions prèvies, per la qual cosa és probable que fos creada a propòsit per a la filtració. Les publicacions eren enregistraments d'una pantalla reproduint el capítol, encara que no se sap com el desconegut usuari hi tenia accés.

Tot i que tant el compte com els vídeos van ser retirats al cap de poques hores, els clips ja havien rebut entre 50.000 i 100.000 visualitzacions i havien arribat a X (abans Twitter) i Reddit.

No és la primera vegada que passa una cosa així i és que, el 2022, poc abans de l'estrena de l'últim episodi de la primera temporada de La Casa del Drac, aquest va ser filtrat. També el 2017, un capítol de la setena temporada de Joc de Trons va ser pujat il·legalment.