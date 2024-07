El gran ensurt de Xabier Fortes a Porto: li han destrossat el cotxe

Xabier Fortes a RTVE

Xabier Fortes, conegut presentador de La Nit a 24 Hores de TVE, ha compartit la seva recent experiència a Porto a través del seu compte personal a X. El periodista va aprofitar per llançar una advertència i oferir recomanacions als espanyols que planegen visitar aquesta popular ciutat portuguesa .

Fortes va acompanyar el relat amb una imatge impactant: el vidre trencat d'un cotxe cobert per un cartó. "A Porto s'ha de tenir molta cura amb les matrícules espanyoles", va alertar. "Hi ha una onada de robatoris als cotxes aparcats. Trenquen, habitualment, la finestreta del darrere", va detallar el presentador.

El periodista també va esmentar que en un període de 24 hores havia vist quatre cotxes amb finestretes trencades, inclòs el seu. "Veure un mateix quatre cotxes amb les seves janeles (finestretes) trencades per una pedrada en un mateix dia, i tots de matrícula espanyola, és una estadística molt alta. Hi deu haver alguna banda organitzada", va subratllar Fortes, suggerint que podria tractar-se d'una banda organitzada.

Per evitar aquests incidents, Fortes aconsella als espanyols que visiten Porto que deixin el cotxe en un pàrquing. "D'altra banda, Portugal i els portuguesos són una meravella. La gent més hospitalària del món", va destacar.

Tot i els problemes que va experimentar, Xabier Fortes no va voler que el seu advertiment dissuadís els viatgers de visitar Portugal. "No deixin de visitar-los per uns cascos. D'altra banda, visqui sempre Portugal", va concloure, reiterant la seva admiració pel país i la seva gent.

Recomanacions per viatjar a Porto