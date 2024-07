Els millors trucs per dormir com un nadó durant l'onada de calor

Una habitació a l'estiu - UNSPLASH

¡Ah, l'estiu! Platges, gelats i... nits sense dormir! Sí, i especialment aquesta setmana, que estem aconseguint temperatures superiors als 40 graus a diversos punts de Catalunya, fins i tot a la costa. amb una onada de calor que ens fa pensar que estem dormint al mateix forn d'una pizzeria. Però no et preocupis, aquí et portem els millors trucs per dormir bé, fins i tot quan les temperatures semblen més apropiades per rostir un pollastre que per descansar. I tot, amb un somriure i un toc d'humor, perquè si no et pots riure del teu insomni, de què et pots riure?

1. L'amic ventilador: el teu aliat incondicional Col·loca el teu ventilador al racó més estratègic de la teva habitació. Vols elevar el joc? Posa un bol de gel davant seu i sent com la teva habitació es converteix en un oasi. És gairebé com tenir aire condicionat, però sense la factura gegant a final de mes.

2. Roba de llit freda: el truc del congelador Sabies que pots ficar els teus llençols al congelador abans de ficar-te al llit? Sí, ho has llegit bé. Fica-les en una bossa de plàstic, congela-les per uns minuts i després gaudeix d'uns moments de frescor absoluta. Advertiment: això es pot tornar un plaer addictiu!

3. L'art del pijama adequat Digues adéu als pijames gruixuts ia la roba ajustada. Opta per pijames lleugers de cotó o, si et sents atrevit, dormir al natural! Tot sigui per evitar les nits de suor i el son interromput.

4. La dutxa freda: el plaer que no sabies que necessitaves Una dutxa freda abans de dormir pot ser el millor amic de les nits d'estiu. Baixa la teva temperatura corporal i prepara't per caure als braços de Morfeu sense més complicacions. És com una glopada d'aire fresc per al teu cos.

5. Hidratació, hidratació i més hidratació Mantingues una ampolla d'aigua a prop del teu llit. Mantenir-se hidratat és clau per no despertar-se al mig de la nit sentint-se com un peix fora de l'aigua. A més, beure suficient aigua t'ajuda a regular la temperatura corporal.

6. Evita el sol directe a la teva habitació Durant el dia, mantingues les persianes baixades i les cortines tancades per evitar que la teva habitació es converteixi en una sauna. A la nit, obre les finestres per deixar que entri l'aire fresc. Crear un corrent d'aire pot fer miracles.

7. Aliments lleugers i frescos per sopar Oblida't dels sopars pesants i opta per amanides, fruites i aliments frescos. Un sopar lleuger ajuda el teu cos a mantenir-se fresc i evita aquesta incòmoda sensació de pesadesa.

Recordeu, sobreviure a una onada de calor no és fàcil, però amb aquests trucs, estaràs un pas més a prop d'una nit de son reparador. Que no et robin la son aquests termòmetres disparats!