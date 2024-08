Acusen la Rioja d'irregularitats en la prevenció d'incendis forestals

Un incendi forestal. Foto: Europa Press / Canva Pro

El PSOE de La Rioja assegura que el Govern de comunitat, del PP , "incompleix la Llei estatal de Montes en la prevenció d'incendis forestals ".

"La normativa de prevenció d'incendis forestals que desenvolupa el Govern de Gonzalo Capellán des de l'inici de la legislatura implica una sèrie de riscos i incompliments de Normativa de l'Estat", afirmen els socialistes.

Així les coses, "el recent incendi de Canals de la Serra, que va cremar 9 hectàrees d'arbrat en una zona d'alt valor ecològic, va tenir el seu inici en l'ús de maquinària forestal , fet que suposa un avís del perill de la relaxació de les mesures de protecció davant d'incendis forestals".

El secretari de Transició Ecològica, Crisi Climàtica i Biodiversitat de l'Executiva del PSOE, Álex Dorado Nájera , ha assenyalat que “això demostra la irresponsabilitat del Govern del PP, que prioritza certes activitats econòmiques sobre la protecció de la biodiversitat, arriscant els recursos, els béns i la seguretat dels habitants de zones naturals i dels professionals de lluita contra incendis forestals”.

Dorado Nájera ha afirmat que "el Govern de La Rioja torna a incomplir la Llei estatal de Montes, ja que aquesta Normativa dicta que activitats com l'ús de maquinària agrícola o forestal han d'estar prohibides quan l'Agència Estatal de Meteorologia declara risc molt alt o extrem incendis forestals". Tot i això, ha afegit, la conselleria de Noemí Manzanos "els atorga autorització amb caràcter general, cosa que resulta contrari a la normativa, que marca les autoritzacions a aquestes activitats com a excepcionals i específiques per a casos concrets".

Per això, la consellera "ha d'explicar per què el 30 de juliol passat, dia de l'incendi, es va permetre l'ús de maquinària forestal a Canals de la Serra quan el risc d'incendis era molt alt segons l'índex de l'AEMET, cosa que hauria de ser haver prohibit l'ús de maquinària forestal i evitar-ne l'incendi".

Tot i això, el Govern de la Rioja declarava "risc alt a Canales aquell dia, segons el seu nou Índex de Potencial de Gran Incendi Forestal (IPOGIF), relaxant encara més les prohibicions de prevenció d'incendis a tota la serra".

Això, segons els socialistes, suposa “posar en risc el nostre patrimoni natural i la seguretat del dispositiu de lluita contra incendis”. A parer de Dorado Nájera "aquest és un altre incompliment de la Llei de Montes, que marca els índexs d'AEMET com a referència, de manera que no es poden rebaixar els avisos d'AEMET mitjançant índexs inventats per les comunitats autònomes".

L'incendi de Canales "és un avís i ha demostrat que l'IPOGIF no funciona i és l'excusa que s'ha inventat el Govern del PP per desprotegir les nostres muntanyes a favor de les activitats econòmiques".

Davant d'uns mesos que es preveuen difícils quant a la lluita contra incendis forestals, el PSOE exigeix al govern de Gonzalo Capellán “que compleixi amb la normativa nacional, acabi amb la política de relaxació de mesures contra incendis forestals i prioritzi la protecció de la biodiversitat i la seguretat d'agents i bombers forestals” .