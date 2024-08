Vox valora demanar la imputació de Sánchez al Cas Begoña Gómez

Santiago Abacal intervé al Congrés. Foto: Europa Press / Canva Pro

El president de Vox, Santiago Abascal, ha posat sobre la taula aquest dijous 1 d'agost que la seva formació, que exerceix una de les acusacions particulars al Cas Begoña Gómez, no descarta sol·licitar la imputació del president del Govern, Pedro Sánchez, després que s'acollís al seu dret a no declarar davant del jutge que investiga la seva dona per tràfic d'influències i corrupció als negocis.

"Estem analitzant-ho i li volem preguntar sobre moltes coses a què no ha respost", ha assegurat el dirigent de la formació ultra en declaracions a Europa Press en ser preguntat per si Vox demanarà la imputació de Sánchez en el cas que investiga la seva dona, Begoña Gómez.

Vox, que va ser present a La Moncloa dimarts 30 de juliol passat com a acusació popular a la declaració de Sánchez davant el jutge Peinado (encara que va exercir el seu dret a no declarar), segueix considerant mesures contra el cap de l'Executiu i no descarta sol·licitar la seva imputació, una situació en què ja es troba la seva dona.

"És una cosa que caldrà pensar seriosament perquè al president del Govern li hem preguntat, tant en seu parlamentària, i ho volíem haver preguntat també quan va comparèixer com a testimoni, però es va negar a declarar acollint-se al seu dret", ha proclamat Abascal.

El líder de Vox ha indicat que la seva formació vol qüestionar Sánchez "si ha trucat a empreses privades que depenen de la regulació pública perquè rebessin la seva dona o si ha trucat als CEOs d'aquestes empreses". "Si el president del Govern no vol testificar, doncs haurem de valorar un altre tipus de mesures", ha dit el president de Vox.

Querelles

De la mateixa manera, Abascal ha reivindicat la querella presentada per la seva formació contra el mateix Sánchez, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i l'advocat general de l'Estat, David Vilas Álvarez, que va ser presentada com a resposta a la querella presentada pel cap de l'Executiu contra el jutge Juan Carlos Peinado per prevaricació.

A parer seu, aquestes persones "han comès un fet delictiu consistent en prevaricació administrativa i malversació de cabals públics", i confia que el Tribunal Suprem admeti a tràmit la querella i que siguin "condemnats".

"Aquesta no és una querella política, aquesta és una querella en defensa de la legalitat perquè estem plenament convençuts que utilitzen d'una manera totalment espúria i torticera els recursos de l'administració pública per defensar una persona", ha afegit.

Abascal creu que Sánchez va interposar aquesta querella amb l'objectiu d'"acovardir" el jutge Peinado. "Estan demostrant que anem a passos accelerats cap a una autocràcia i estem realment preocupats amb el que està fent el Govern", ha sentenciat.

Segons la seva opinió, el Govern utilitza l'administració "per defensar Pedro Sánchez, no el president del Govern". "Perquè el senyor Pedro Sánchez va ser citat com a marit i no com a president del Govern, únicament com a testimoni per un jutge", recorda.