Cinc cales de la Costa Brava per escapar de la tramuntana

La Costa Brava, famosa pels seus impressionants penya-segats i aigües cristal·lines, amaga petits tresors que ofereixen refugi dels forts vents del nord. Aquestes cales encantadores no només brinden una fuga de la tramuntana, sinó que també permeten gaudir de la bellesa natural de la regió en un entorn més tranquil i protegit. El seu encant rau en la combinació de paisatges rocosos, aigües turqueses i vegetació mediterrània que les envolta.

Aquest article explora cinc cales amagades de la Costa Brava que són ideals per protegir-se del vent. Des de la pintoresca Cala Murtra a Roses fins a la singular Illa Roja a Begur, cadascuna d'aquestes joies costaneres té alguna cosa única per oferir. Els visitants podran descobrir racons menys coneguts però igualment bonics, perfectes per relaxar-se i gaudir del sol i el mar en un ambient més íntim i serè.

Ubicació de Cala Murtra

Cala Murtra es troba al municipi de Roses, al cor del Parc Natural del Cap de Creus. Aquesta cala verge està situada a uns 7 quilòmetres del centre de Roses, a la mateixa carretera que porta a Cala Montjoi. La seva ubicació privilegiada en aquest entorn natural la converteix en un veritable tresor per als amants de la natura i la tranquil·litat.

Característiques de Cala Murtra

Aquesta bella cala sorprèn els visitants per la seva exuberància i el seu entorn natural excel·lent. Amb una longitud d'aproximadament 150 metres i una amplada de 10 metres, Cala Murtra té forma de ferradura i està envoltada de penya-segats impressionants. La platja no és de sorra, sinó de còdols, cosa que pot dificultar caminar descalç.

Les aigües de Cala Murtra són d'un blau turquesa brillant i gairebé transparent, oferint una qualitat de bany molt bona. El fons marí combina sorra, còdols i roca, proporcionant als submarinistes una visió submarina plena de vida. És important destacar que en aquesta cala hi ha autoritzada la pràctica del nudisme.

Com arribar a Cala Murtra

Per arribar a Cala Murtra, cal agafar la Carretera de Cala Montjoi, que està completament asfaltada. A uns 7 quilòmetres del centre de Roses, cal estar atent a un panell al marge dret de la via que indica la baixada a la cala. Cal aparcar en un espai sense asfaltar a la vora de la carretera.

Des d'allà, comença un descens per un camí no gaire ben condicionat ni senyalitzat, però sense gaire pendent ni perill. El trajecte a peu dura aproximadament 15 o 20 minuts fins a arribar a la cala. Durant el descens, els visitants podran gaudir de vistes impressionants del brillant blau de les aigües contrastant amb el verd dels pins circumdants.

Ubicació de Cala Rostella

Cala Rostella es troba en una ubicació privilegiada, entre la Punta Falconera i la badia de Montjoi, a uns 8 quilòmetres del centre de Roses. Aquesta cala verge està aixoplugada per abundants pins i se situa a la badia formada per la punta del Bergantí i el Cap Blanc, oferint un entorn natural fantàstic.

Característiques de Cala Rostella

Aquesta bella cala té una longitud d'aproximadament 110 metres i una amplada de 8 metres. A diferència de les platges de sorra, Cala Rostella està formada per pedres petites i còdols, cosa que li confereix un caràcter únic. Les seves aigües cristal·lines permeten apreciar fàcilment els fons rocosos i les extenses praderies de posidònia, que garanteixen una rica vida submarina.

Un atractiu addicional de Cala Rostella és el Melchuca, un restes que va embarrancar el 1968 i es troba a la punta nord de la cala. Aquest element històric és un punt d'interès per als aficionats al snorkel, sempre que les condicions del mar ho permetin.

La qualitat de l'aigua de bany a Cala Rostella és molt bona, i la zona de bany està degudament abalisada per a la seguretat dels visitants. Durant els mesos d'estiu, la cala té una afluència mitjana de visitants, i és comú veure embarcacions d'esbarjo fondejant a les aigües a causa de la seva ubicació protegida.

Com arribar a Cala Rostella

Per accedir a Cala Rostella, cal seguir la carretera que porta de Roses a Montjoi. Un cop a la zona, els visitants han d'aparcar a l'esplanada propera i baixar per un camí de terra d'aproximadament 200 metres. És important tenir en compte que l'accés a peu pot ser una mica difícil, cosa que contribueix a mantenir el caràcter verge i tranquil de la cala.

Ubicació de Cala Calís

Cala Calís és una petita joia costanera situada a Roses, província de Girona, Catalunya. Aquesta encantadora cala es troba a uns 8 quilòmetres del centre de Roses i forma part de l'impressionant Parc Natural Cap de Creus. La seva ubicació privilegiada la situa just al costat de Cala Montjoi, i és considerada com una prolongació natural d'aquesta última, separada únicament per unes roques que sobresurten del mar.

Característiques de Cala Calis

Aquesta bonica cala té una longitud de 50 metres i una amplada de 15 metres, oferint un espai íntim i acollidor per als visitants. Cala Calís destaca pel seu entorn natural excepcional, envoltada de penya-segats i abundant vegetació mediterrània. La platja està composta de grava i sorra de gra mitjà, cosa que li confereix un caràcter únic.

Les aigües cristal·lines de Cala Calís són de molt bona qualitat, ideals per al bany. El fons marí presenta un fort desnivell, cosa que resulta atractiva per als amants del snorkel i el busseig. És important esmentar que la cala compta amb abalisament a la zona de bany per garantir la seguretat dels banyistes.

Cala Calís ha obtingut reconeixements per la seva gestió ambiental, incloent-hi el certificat ambiental europeu EMAS i la certificació internacional ISO 14001 des del 2009. Això reflecteix el compromís amb la preservació de l'entorn natural i la qualitat de l'aigua.

Com arribar a Cala Calís

Per accedir a Cala Calís, els visitants han de prendre la carretera que va de Roses a Joncols. L'accés a peu és relativament fàcil, cosa que la fa accessible per a la majoria dels visitants. És important tenir en compte que, com que és una zona protegida, està prohibit l'accés amb vehicles motoritzats fins a la platja.

Ubicació de Cala Montgó

Cala Montgó és una petita i pintoresca cala situada al límit entre l'Escala i l'Estartit, a la província de Girona, Catalunya. Aquesta bonica platja es troba al peu del Massís de Montgrí, una àrea natural protegida que forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La seva ubicació privilegiada la converteix en un espai molt agradable i arrecerat del vent de Tramuntana gràcies a la seva orientació.

Característiques de Cala Montgó

Cala Montgó destaca per les aigües cristal·lines, la platja de sorra fina i els penya-segats i boscos de pins que l'envolten. Aquesta cala té forma arrodonida, cosa que ha portat alguns a especular que podria haver estat una antiga dolina enfonsada que es va anar engrandint per l'acció del mar.

La platja compta amb una àmplia gamma de serveis per als visitants, incloent:

Lavabos i dutxes

Lloguer de gandules

Servei de socorrista

Estacionament

Bars i restaurants

Possibilitat de practicar esports nàutics

A més, Cala Montgó és accessible per a persones amb mobilitat reduïda, amb rampes, passarel·les d'accés i lavabos adaptats. La qualitat de les seves aigües i serveis ha estat reconeguda amb el distintiu de Bandera Blava.

Com arribar a Cala Montgó

Per arribar a Cala Montgó, es recomana fer-ho des de l'Escala, ja sigui a peu o amb cotxe, a causa de la seva proximitat al centre del municipi. Si viatgeu amb cotxe des de llocs més llunyans, la millor ruta és agafar l'autopista de peatge AP-7, sortir per la sortida 5 i seguir les indicacions cap a l'Escala.

Per als que prefereixen el transport públic, hi ha opcions com:

Volar a l'Aeroport de Girona-Costa Brava i després agafar un autobús o llogar un cotxe. Viatjar amb tren des de Barcelona fins a Girona Centre o Figueres i després agafar un autobús fins a l'Escala.

Un cop a l'Escala, es pot accedir a la cala seguint les indicacions locals. Hi ha una zona d'aparcament a prop de la platja per als que arribin amb vehicle propi.

Ubicació d'Illa Roja

Illa Roja és una bella cala situada al municipi de Begur, a la Costa Brava. Aquesta platja forma part del pintoresc camí de ronda que connecta la platja de Sa Riera amb la platja del Racó de Pals. La seva ubicació privilegiada entre els penya-segats i els pins la converteix en un dels paisatges més fotografiats de la Costa Brava.

Característiques d'Illa Roja

Aquesta cala rep el nom per la imponent roca de color vermellós que la presideix, creant un contrast espectacular amb les aigües cristal·lines i blaves. Llarga d'aproximadament 120 metres i una amplada de 20 metres, Illa Roja ofereix una platja de sorra gruixuda envoltada d'un entorn natural impressionant.

Illa Roja és coneguda internacionalment com a platja nudista, encara que també es permet l'ús de vestit de bany. L'absència de serveis a la platja contribueix a mantenir el seu caràcter verge i tranquil, convertint-la en un veritable oasi en plena natura.

Una característica única d'Illa Roja és la seva imatge canviant degut a les marees. Depenent del nivell de l'aigua, la roca vermella icònica pot aparèixer unida a la terra o flotant prop de la platja, oferint un espectacle visual fascinant.

Com arribar a Illa Roja

Per accedir a Illa Roja, els visitants han de fer servir el camí de ronda. S'hi pot arribar des de dos punts:

Des de Sa Riera: Aquest camí implica un desnivell més gran i ofereix vistes impressionants de la cala i la seva característica roca vermellosa.

Des de la Platja del Racó a Pals: Aquesta ruta és més plana i accessible.

Ambdós camins inclouen trams d'escales costerudes, cosa que contribueix a mantenir la tranquil·litat i l'absència d'aglomeracions a la platja. És important tenir en compte que no hi ha accés directe amb vehicle ni aparcament proper, per preservar l'entorn natural d'Illa Roja.

Les millors cales del món

La Costa Brava ofereix un tresor de cales amagades que brinden refugi de la tramuntana i permeten gaudir de la bellesa natural de la regió. Aquestes cinc joies costaneres, des de Cala Murtra fins a Illa Roja, tenen una influència significativa a l'experiència dels visitants, oferint paisatges impressionants, aigües cristal·lines i un ambient tranquil. Cada cala té el seu propi encant, ja sigui per les característiques úniques, l'entorn natural o l'accessibilitat.

Per acabar, aquestes cales no només són llocs per relaxar-se, sinó que també ofereixen oportunitats per explorar la rica biodiversitat marina i terrestre de la Costa Brava. La combinació de bellesa natural, protecció contra el vent i opcions per a diferents preferències fa que aquestes cales siguin destinacions ideals per als que busquen escapar-se del bullici i connectar-se amb la natura. Ja sigui per nedar, fer snorkel o simplement gaudir del sol, aquestes cales amagades són veritables tresors de la Costa Brava.