La batalla entre els Entrecanales i la Generalitat arriba al Tribunal Suprem

Foto: Europa Press / Canva Pro

La batalla legal al voltant de la privatització més gran i possiblement expropiació en la història de Catalunya està arribant a la seva fase final.

Després d'una dècada de recursos i més de 5 anys des que la Generalitat cancel·lés definitivament la concessió del servei d'aigua potable al consorci liderat per Acciona, ATLL (Aigües Ter Llobregat) Concessionària, la qüestió de les indemnitzacions es troba ara sota la supervisió del Tribunal Suprem, segons informa en exclusiva Vozpópuli.

L'Alt Tribunal ha acceptat a tràmit els recursos de cassació presentats tant per la part privada, representada per la família Entrecanales, com pel mateix Govern. Segons fonts consultades, la resolució definitiva podria estar llesta en aproximadament dos anys.

Aquest any, la Generalitat ha hagut de proveir 365,6 milions d'euros després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al mateix procés. Aquest tribunal va dictaminar que l'Administració pública havia d'indemnitzar amb aquesta quantitat ATLL pel cànon i les inversions realitzades durant la concessió, que posteriorment va ser anul·lada. Aquest servei d'abastament d'aigua potable per a 4,5 milions de catalans, que havia de durar fins al 2062, va ser adjudicat el 2012 pel Govern d'Artur Mas.

Després d'una primera impugnació per part de la semipública Aigües de Barcelona a causa d'inconsistències en el procés d'adjudicació, l'Executiu autonòmic, ja presidit per Quim Torra, va acabar trencant l'enllaç amb el consorci d'Acciona evitant una nova licitació i optant perquè el servei tornés a ser de gestió pública el 2019. El Tribunal Suprem va sentenciar que el contracte d'adjudicació a Acciona era nul, però per raons exclusivament atribuïbles a la mateixa Administració.

L'estratègia de Torra, que s'oposava a indemnitzar Acciona, va continuar sota la presidència de Pere Aragonès, representant d'Esquerra Republicana, ara president en funcions, tot esperant un pacte d'investidura amb el socialista Salvador Illa.

Acciona, doncs, espera una indemnització que inclogui "danys i perjudicis" per uns 759 milions al marge dels 305 milions més interessos derivats d'una clàusula del contracte original.

Per això, segons els seus càlculs, hauria de pujar uns 1.064 milions d'euros més interessos de demora.