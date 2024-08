Quan entrarà en vigor a Espanya la Llei de Paritat?

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo. Foto: Europa Press

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest divendres 2 d'agost el projecte de llei orgànica de representació paritària i presència equilibrada de dones i homes, coneguda com la Llei de Paritat , que entrarà en vigor el pròxim dijous 22 d'agost i permetrà que les dones superin el 60% de representació i arribin fins a un 100% al sector públic i privat, gràcies a un acord entre el PSOE i Unides Podem .

El decret, signat a data 1 de juliol pel Rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, per a la seva entrada en vigor "al cap de vint dies de la publicació", ha estat recollit pel BOE més d'una setmana després de la seva aprovació definitiva al Congrés, on va comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris menys PP, Vox i UPN. Es van emetre 178 vots a favor i 171 en contra.

Tot i la seva imminent entrada en vigor, la Llei de Paritat preveu que la norma s'haurà d'aplicar a les companyies de l'Ibex abans del 30 de juny de 2025, la resta d'empreses cotitzades ho hauran de fer el 2026 i, en canvi, els sindicats i les associacions empresarials tindran marge fins al 2028. Així queda reflectit després d'una esmena transaccional acordada pel PSOE i Sumar.

Pel que fa als Col·legis Professionals, la designació dels seus membres de les Juntes de Govern o Consells de Govern hauran d'assolir el percentatge del 40% del sexe menys representat en aquests òrgans a molt tard el pròxim 30 de juny de 2026.

A més, els Consells d'Administració i alta direcció de les entitats d'interès públic hauran d'assolir el percentatge del 33% del sexe menys representat en aquests òrgans a data 30 de juny de 2026, i del 40% del sexe menys representat a molt tard pròxim 30 de juny de 2028.

D'altra banda, cal tenir en compte que la llei també aplica factors correctors que beneficiïn investigadores que puguin patir penalitzacions per aturades en la seva activitat professional per qüestions personals, com ara els períodes d'embaràs per a les dones o la cura de fills.