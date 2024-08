Begoña Gómez es querella contra el jutge Peinado per prevaricació

Begoña Gómez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

La defensa de Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat una querella contra el magistrat que la investiga, Juan Carlos Peinado, davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) per la presumpta comissió de delictes de revelació de actuacions processals declarades secretes, prevaricació judicial i revelació de secrets per funcionari públic.

Aquesta querella se suma a la que va presentar fa uns quants dies l'Advocacia de l'Estat en nom del president del Govern contra el mateix jutge per un presumpte delicte de prevaricació.

Petició a la Complutense

D'altra banda, Peinado ha demanat a la Universitat Complutense de Madrid que aporti els convenis de fundació de totes les càtedres extraordinàries creades així com els currículums de tots els seus respectius directors i codirectors.

En una providència, recollida per Europa Press , el magistrat també s'adreça a la Fundació Esport Jove "per tal que siguin aportats els contractes realitzats" amb la societat de l'empresari Juan Carlos Barrabés, Innova Next . A més, l'instructor demana a l'Institut d'Empresa que aporti el contracte laboral realitzat entre l'IE Africa Center i Begoña Gómez.

Peinado va ordenar aquesta bateria de diligències el passat dimarts 30 de juliol, el mateix dia que es va desplaçar al Palau de la Moncloa per prendre declaració com a testimoni al president del Govern, Pedro Sánchez. Aleshores, el cap de l'Executiu va rebutjar declarar contra la seva dona (cosa que té reconegut com a dret, ja que és una prerrogativa prevista a la llei).

El jutge també va dictar, dimarts passat 30 de juliol, una interlocutòria en què rebutja el recurs de Gómez contra la citació de Leticia Lauffer, la directora de Wakalua, filial de Globalia, amb qui la dona de Sánchez va poder tenir relació, segons sostenen les acusacions, atès que l'IE Africa Center va ser patrocinat per aquesta empresa.

El mateix dia 30 es coneixia que Sánchez, a través de l'Advocacia de l'Estat, es querellava contra Peinado, acusant-lo de prevaricació. El cas està previst que es resolgui al setembre.

Cal recordar que el magistrat ha cridat a declarar com a testimoni el pròxim 26 d'agost Lauffer. Aquell mateix dia el jutge també escoltarà el conseller delegat (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés.

El magistrat segueix amb la instrucció d'aquesta causa en què investiga Begoña Gómez per presumptes delictes de trànsit d'influències i corrupció als negocis. Aquest dijous, el jutge va prendre declaració com a investigat a Barrabés, que va confirmar haver-se reunit amb Sánchez a Moncloa per tractar temes d'innovació, assegurant que també ha mantingut aquest tipus de trobades amb altres partits polítics i responsables d'institucions.