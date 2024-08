'El Dia de la Marmota': retencions a l'AP-7 aquest divendres a la tarda per dos accidents

L'AP-7 a Mollet aquest 2 d'agost del 2024 - EP

En un etern 'Dia de la Marmota', l'AP-7 a Catalunya torna a estar una tarda més col·lapsada en tots dos sentits per dos accidents. La principal via de comunicació del Mediterrani continua patint els problemes de l'excés de vehicles pesants, provocada per la retirada dels peatges i l'absència d'un corredor mediterrani per transportar les mercaderies.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en una piulada recollida per Catalunya Press, a l'AP-7 hi ha un carril tallat a Martorell en sentit sud per un accident. Hi ha més de 5 quilòmetres de retenció des de Castellbisbal.

També s'ha tallat un altre carril a l'AP-7 en sentit nord a l'altura de la Roca del Vallès, fet que ha provocat, de moment, 8 quilòmetres de retenció des de Mollet del Vallès. El carril ha estat reobert després de la retirada del vehicle accidentat, però continuen les retencions.

En sentit nord, el Servei Català de Trànsit també ha informat sobre el tancament d'un altre carril en sentit nord, a tocar de la frontera amb França.