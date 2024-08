Els Bombers atenen 94 avisos pel episodi de fortes pluges a Catalunya

Imatge d'arxiu dels Bombers | Bombers de la Generalitat

Els Bombers de Catalunya han atès aquest divendres, des de les 19:05 hores, 94 avisos relacionats amb l’episodi de fortes pluges a Catalunya, concretament a les zones del litoral i prelitoral central, Catalunya Central, Alt Urgell i Penedès.

La majoria dels avisos rebuts (135) s’han concentrat en dos municipis de la província de Barcelona, Sant Pere de Torelló (31) i Sabadell (14), segons han informat els Bombers aquest divendres a través de la seva compta a X.

També han detallat el nombre d’avisos per regions d’emergència: Lleida (8), Centre (49), Girona (7), Nord (48), Sud (22) i Tarragona (1).

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que va pronosticar l’episodi avisant de la possibilitat de pedregades de menys de 2 centímetres de diàmetre i fortes ràfegues de vent, ha informat a través de X de les "intensitats fortes de precipitació en 30 minuts".

El Meteocat ha destacat registres com els de Castellbisbal (Barcelona) amb 32,6 mil·límetres en 30 minuts, Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) amb 31,8, Massoteres (Lleida) amb 28,6 i Vallirana (Barcelona), amb 27,4.

Davant la previsió del Meteocat, Protecció Civil va activar el pla Inuncat amb alertes per les pluges acompanyades de tempesta, aparell elèctric i fortes ràfegues de vent, així com va demanar precaució a través d’un missatge a X on alertava de pedregades en "molts punts" d’Osona (Barcelona).