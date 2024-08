El Govern posa en marxa una pàgina web amb recomanacions davant la calor extrema

El sol | Europa Press

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha posat en marxa una pàgina web amb recomanacions per a la ciutadania per prevenir afectacions per calor extrema davant situacions climàtiques extremes, segons ha informat aquest departament aquest dissabte en un comunicat.

Les recomanacions van dirigides especialment a persones que formen part de col·lectius vulnerables, com poden ser les persones que viuen soles, aquelles que no disposen d'una llar, gent gran o nadons.

La informació i els plans d'actuació de la pàgina es revisen cada setmana en reunions entre els responsables de Salut Pública, Protecció Civil, Servei Meteorològic de Catalunya i del Govern, on s'analitza la situació meteorològica de cada moment i les previsions per prendre les accions comunicatives addicionals oportunes o altres decisions.

El nou recurs disposa també d'informació sobre com protegir-se de la calor a la feina, a casa o al carrer per evitar problemes de salut, i aporta recomanacions, línies de prevenció i accions dirigides a professionals socials que treballen amb persones vulnerables.

Així mateix, a la pàgina es poden consultar els descomptes del bo social elèctric o una guia per a persones i famílies amb dificultats econòmiques per assegurar els subministraments d'aigua, llum i gas.