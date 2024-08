Es compleixen 80 anys del principi del fi de la vida d’Ana Frank

Ana Frank, en arxiu | Centro Ana Frank América Latina @centro_anafrank

Avui, 4 d’agost de 2024, es commemoren 80 anys d’un esdeveniment crucial en la història de l’Holocaust: la delació del refugi d’Ana Frank a Àmsterdam. El 4 d’agost de 1944, un informador, la identitat del qual mai no ha estat revelada, va alertar els agents de la Grüne Polizei nazi sobre el lloc on Ana Frank i la seva família s’havien amagat des de l’ocupació alemanya. El refugi, conegut com l’Achterhuis, era una part oculta de l’oficina d’Otto Frank, el pare d’Ana.

Des del 9 de juliol de 1942, Ana Frank, la seva família i altres quatre jueus havien estat amagats a l’Achterhuis, un refugi secret dissenyat per protegir-los de les ràtzies i persecucions nazis. Durant els dos anys que van passar amagats, Ana va escriure un diari detallat i emotiu que documentava les seves experiències, els seus pensaments i les seves esperances. El seu diari es va convertir en un testimoni profundament personal del patiment i les dificultats que va afrontar durant una de les èpoques més fosques de la història.

El 4 d’agost de 1944, la Grüne Polizei, coneguda per la seva brutalitat en la persecució dels jueus, va dur a terme una ràtzia a l’Achterhuis. La denúncia de l’informador va resultar en la captura d’Ana Frank, la seva família i els altres ocupants del refugi. Després de la detenció, Ana i la seva germana Margot van ser finalment deportades al camp de concentració d’Auschwitz i després a Bergen-Belsen, on ambdues van morir a principis de 1945, poc abans que el camp fos alliberat.

La delació i posterior arrestament d’Ana Frank i la seva família es recorden no només pel devastador impacte que va tenir en les seves vides, sinó també pel llegat durador del Diari d’Ana Frank. Aquest diari ha estat traduït a nombrosos idiomes i continua sent una obra fonamental en l’educació sobre l’Holocaust i els drets humans. La història d’Ana Frank ressona com un poderós recordatori de les atrocitats comeses durant la Segona Guerra Mundial i la importància de recordar i educar sobre el genocidi.