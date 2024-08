Exigeixen la il·legalització de Desokupa: "No podem tolerar grups parapolicials"

Un membre de Desokupa. Foto: Europa Press / Canva Pro

Sumar ha reclamat al Ministeri de l'Interior la il·legalització de Desokupa després que el Sindicat Unificat de Policia (SUP) hagi signat un acord amb la plataforma per instruir en defensa personal 30.000 agents de Policia, motiu pel qual el departament dirigit per Fernando Grande -Marlaska va anunciar que estudiarà l'obertura d'un expedient per analitzar la "possible impugnació del conveni" i si "conculca els valors democràtics".

Des del soci minoritari del Govern de coalició han insistit que no pararan "fins a acabar amb la infiltració ultradreta a l'Estat", alhora que han exigit la il·legalització de la plataforma, emparant-se a l'article 22 de la Constitució. "Desokupa ha de ser il·legalitzada. No podem tolerar grups parapolicials", ha assenyalat en un missatge publicat a la xarxa social X.

Prèviament, la secretària d'Organització de Sumar, Lara Hernández, recordava unes declaracions de l'amo de Desokupa, Daniel Esteve, per instar Interior que frenés l'acord amb SUP. " Netejar el carrer de rates. Aquest és el mantra de l'organització paramilitar que formarà la policia. El Ministeri de l' Interior no pot demanar el fre de l'extrema dreta mentre és còmplice que les seves pràctiques s'estenguin a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat", ha escrit a xarxes socials.

També el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha criticat que "una banda esquadrista d'extrema dreta" faci cursos de formació "que puntuaran per a milers de policies nacionals". Així, ha avançat que el seu grup parlamentari ha registrat una pregunta al Ministeri, "que ha d'actuar contra la infiltració ultradretana a les forces i cossos de seguretat".

"L'agenda de democratització de l'Estat ha d'afrontar aquestes tasques per no ser només cosmètica", ha reivindicat Errejón que, tot i això, després ha celebrat que Interior s'obri a impugnar el conveni amb la SUP. "La pressió serveix. És per aquí", ha celebrat.

Per la seva banda, el diputat de Sumar i dirigent dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha insistit al Ministeri que posi fre "a la presència ultradretana en les forces de seguretat" i il·legalitzi Desokupa. "Un Estat de Dret digne d'aquest nom no vaig poder emparar actes de matonisme parapolicial", ha sostingut.