Polèmica per la publicació del ministre Bolaños en què patrocina el seu perruquer

"Per als que es fiquen amb la meva cort de pèl, no us perdeu aquest vídeo". Aquest curt missatge al perfil de X del ministre de la Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños , ha desencadenat una onada de respostes i ha generat una certa polèmica a les xarxes socials .

Citant el treballador que li talla els cabells, el ministre ha volgut sortir al pas de les crítiques que, diu, rep per la seva cort.

Per això, ha compartit un vídeo en què té un diàleg amb l'esmentat perruquer... encara que és impossible saber si Bolaños imaginava el nombre de reaccions que ha rebut.

Cremen les xarxes

El post, fet a mitja tarda del diumenge 4 d'agost, ja s'acosta a les 1.000 republicacions (els antics retweets) i en suma més de 2.000 m'agrada .

En canvi, els comentaris són el que crida més l'atenció, ja que vénen tant per part d'usuaris com d'alguns rivals polítics.

Aquest últim és el cas d' Hermann Tertsch (Vox), molt actiu des de sempre a les xarxes socials .

"Ens queixem que el menyspreable cap de govern i mentider estafador Sánchez hagi completat el seu grotesc quadre de govern fent ministre de justícia a una persona sense honor, sense escrúpols, sense vergonya i sense cap mena de sentit de justícia", carrega el polític de la formació ultradretana.

El vicealcalde d'Alcobendas, Miguel Ángel Arranz, és més concís en la resposta.

"És acollonant com riuen de nosaltres", lamenta en la seva resposta.

Altres respostes, per contra, van més per l'humor.

La periodista Patricia Rodríguez també ha volgut publicar la seva opinió sobre el vídeo.