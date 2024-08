El director de la DGT, davant del caos de les ZBE: "El país és el que és"

L´accés a la ZBE de Barcelona. Foto: Europa Press / Canva Pro

Pere Navarro, director general de la DGT, ha estat protagonista el matí d'aquest dilluns 5 de juliol a la COPE. Preguntat per la situació actual de les Zones de Baixes Emissions (ZBE), Navarro ha respost dient que “el país és el que és”.

"Estem fent un esforç per coordinar-ho tot a través del Reglament de Circulació amb la Federació de Municipis, volem harmonitzar les normes, però el país és el que és i cadascú vol inventar les seves peculiaritats, però al final el sentit comú s'imposa i el ciutadà agraeix unes úniques normes per a tot el país”.

I és que amb la normativa actual, els ajuntaments són les entitats que decideixen la seva aplicació, de manera que no hi ha una normativa uniforme.

ZBEs tombades a Catalunya

A finals del mes passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar les ordenances que restringien la circulació de vehicles contaminants a quatre ciutats properes a Barcelona: l'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. Aquesta decisió marca un revés significatiu en els esforços per reduir la contaminació a les àrees metropolitanes i segueix el precedent establert amb l'anul·lació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

El TSJC va emetre quatre sentències que afecten les ordenances aprovades per aquests municipis a principis del 2020. La mesura arriba després de l'anul·lació de la ZBE de Barcelona pel mateix organisme judicial, una decisió que va ser ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem a finals del 2023. Tot i això, aquesta última no va tenir efecte pràctic a Barcelona, ja que la ciutat havia adoptat un nou reglament.

De les quatre ciutats afectades, l' Hospitalet i Cornellà de Llobregat es quedaran sense ZBE a causa de la manca de noves ordenances. En canvi, Sant Adrià de Besòs, com Barcelona, ha actualitzat els seus reglaments i no es veurà impactada. Per part seva, Esplugues ha apel·lat al Tribunal Suprem, cosa que li permetrà mantenir la ZBE vigent fins que es resolgui el recurs.

El TSJC ha justificat la seva decisió al·legant que les ordenances no consideraven adequadament la capacitat econòmica dels conductors per adquirir vehicles menys contaminants, afectant tant residents com empreses.