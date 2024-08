Endesa supera els 110.000 autoconsums connectats a la xarxa a Catalunya

S'han afegit més de 50.000 des de començament del 2024. Foto: Endesa

Endesa ha superat els 110.000 autoconsums connectats a la xarxa a Catalunya, cosa que significa 16.500 més que al tancament del 2023, un 18% més, i la potència instal·lada vinculada és a prop d'1,3 GW, informa l'empresa en un comunicat aquest dilluns 5 d'agost.

L'increment més gran es dona en l'autoconsum col·lectiu, que s'ha incrementat un 161% respecte al tancament del 2023, mentre que els autoconsums individuals han augmentat un 13% en el període.

Catalunya lidera el desplegament dels autoconsums col·lectius a tot Espanya, amb 6.950 subministraments actius, el 60% del total.

Les dades d'Espanya

En el conjunt d'Espanya, Endesa lidera l'activació d'autoconsums connectats a la xarxa de distribució a Espanya, superant els 300.000 subministraments adaptats després d'haver afegit més de 50.000 des de començament d'any, cosa que representa un increment del 21% respecte al tancament del 2023.

En concret, la potència instal·lada vinculada a aquestes instal·lacions existents activades per e-distribució, la filial de xarxes d'Endesa, ja arriba als 3,8 gigawatts (GW), ha informat l'energètica.

El creixement més gran correspon a l'autoconsum col·lectius, que s'han multiplicat per 2,4 vegades respecte a l'acumulat a tancament de l'any passat: en 7 mesos s'ha passat de 4.877 subministraments associats a instal·lacions col·lectives a 11.839, a causa de les millores introduïdes en la tramitació i el reforçament de la informació als diferents agents que intervenen en el procés.

Els autoconsums individuals connectats per e-distribució continuen sent els més nombrosos i ja sumen 288.228, un 18% més que a finals de l'any passat.

Els avenços es registren a més a totes àrees geogràfiques en què la filial d'Endesa gestiona la xarxa de distribució elèctrica: Andalusia, Extremadura, Catalunya, Aragó, Balears i Canàries.

Andalusia és la comunitat amb més presència, concentrant el 46% de tots els autoconsums actius a la xarxa de distribució de l'elèctrica, amb un total de 136.955 i un creixement del 23% respecte al tancament de l'any passat.

Aragó registra increments del 21% en el nombre total d'autoconsums i del 141% en el de col·lectius en instal·lacions que, en conjunt, superen els 58 MW de potència instal·lada.

Als territoris insulars, Balears s'acosta als 19.500 subministraments actius, amb repunts del 23% en la xifra global i del 146%, en els col·lectius des de començament d'any, mentre que les Canàries és la zona els majors avenços percentuals, sumant increments del 25% i el 178%, en cada cas.

Facilitar els tràmits

Endesa ha destacat que ha participat activament a la Mesa del Diàleg de l'Autoconsum convocada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) "malgrat les dificultats inherents a un procés de tramitació altament complex, i identificar àrees de millora a implementar per part de reguladors i agents per facilitar l'expansió de l'autoconsum a Espanya”.

Va afegir que des de la seva filial e-distribució s'ha avançat en aspectes operatius i de comunicació per facilitar als clients la tramitació i l'accés a la informació relativa a l'autoconsum.