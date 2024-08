Sequera a Catalunya: els embassaments de les conques internes se segueixen buidant

Pel que fa a la previsió de pluja per a aquest dilluns 5, a partir de la tarda arribaran restes de núvols a punts del terç oest del territori. Independentment, fins a mig matí i de nou a partir de final de la tarda hi haurà alguns núvols baixos en trams de la meitat sud del litoral, si bé no es descarten durant les hores centrals de la jornada a diferents punts del litoral.

En canvi, la previsió del Meteocat assenyala que a partir de migdia del dimarts 6 s'esperen xàfecs d'intensitat feble o moderada a punts del Pirineu, Prepirineu i al massís del Port que a partir de la nit es podran estendre a altres punts del terç nord. Acumularan quantitats exigües o localment poc abundants de precipitació. S'espera que vagin acompanyats de tempesta i no es descarta que també hi pugui caure calamarsa.