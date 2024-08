Citarà el PP a Sánchez a la comissió d'investigació del Cas Gómez del Senat?

El Senat. Foto: Europa Press / Canva Pro

La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha obert aquest dimarts 6 d'agost la possibilitat que els populars citin al setembre el president del Govern, Pedro Sánchez, a la comissió d'investigació del Senat sobre la trama Koldo que també abasta els assumptes que afecten la seva dona, Begoña Gómez.

En declaracions a esRadio, la dirigent del PP ha confirmat la sol·licitud de la compareixença ja presentada, a més d'insistir que des de la seva formació denunciaran i utilitzaran "tots els instruments legítims que tenim, tant polítics, legislatius, com judicials, perquè s'aclareixi tota la corrupció que aguaita tant a l'entorn personal del president”, tant de la seva dona com del seu germà.

"No pararem, hem de saber la veritat", ha exigit Montserrat, que ha reclamat a Pedro Sánchez que si "no hi ha cap mena de problema" de corrupció, com així ho va exposar a les cartes a la ciutadania, "que doni la cara".

Que s'expliqui

"Si Sánchez no té cap problema i està tan tranquil, doncs que ho expliqui, on ho ha d'explicar, que és davant les Corts, que és on recau la sobirania nacional", ha defensat la portaveu europea del PP.

La comissió del Senat impulsada pel PP per investigar les ramificacions del Cas Koldo va parar la seva activitat fins al setembre després de 20 interrogatoris i amb la previsió que comparegui Sánchez, després de l'estiu, encara que encara falta per definir la data concreta.

Preguntada per si el PP presentarà una moció de censura, després que el líder de Vox, Santiago Abascal, s'obrís a recolzar-la sempre que impliqui la convocatòria immediata de comicis i, sobretot, no tingui com a contrapartida cap "cessió" a formacions independentistes o nacionalistes, Montserrat ha insistit que el president convoqui eleccions.

"El que necessita Pedro Sánchez és fer una tercera carteta dient-li als espanyols que dissolguin les Corts i que convoca eleccions ja. Per què? Perquè tenim un Govern feble, aguaitat i envoltat per la corrupció", ha subratllat.

La dirigent del PP també ha donat la legislatura "completament finalitzada" i amb un Executiu "completament trencat" que, a parer seu, "és incapaç d'aprovar cap llei en benefici dels espanyols". "L'única llei que s'ha aprovat és la infame llei d'amnistia que trenca amb la igualtat de tots els espanyols i que dóna privilegis a pocs i que aquells que van ser els que van fer un cop a l'Estat se'ls esborren els delictes. Això és el únic que ha fet Sánchez en aquesta legislatura”, ha reblat.