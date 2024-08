El sindicat majoritari de seguretat privada a Catalunya tanca un acord amb Desokupa

Arxiu - Un policia nacional parla amb el líder de Desokupa, Daniel Esteve, al Congrés dels Diputats, a 7 de novembre de 2023, a Madrid (Espanya), en una imatge d'arxiu - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

ADN Sindical Seguretat i Serveis de Catalunya, el sindicat professional majoritari dins del sector de la seguretat integral a Catalunya, ha tancat un acord de col·laboració amb Club Desokupa per instruir en defensa personal els seus afiliats.

Així ho ha anunciat el sindicat a través del seu perfil a la xarxa social X aquest dimarts, en què ha justificat la decisió "per la qualitat dels formadors i la necessitat de formar els companys de seguretat davant l'augment de violència a Barcelona ".

El sindicat, que assegura que "aviat" formalitzarà aquest acord per escrit, segueix la mateixa línia del Sindicat Unificat de Policia (SUP), que va signar un acord amb l'organització Desokupa per instruir en defensa personal 30.000 agents de Policia.

"Nosaltres hem dit en reiterades ocasions que necessitem formació davant la violència que ens estem trobant al carrer i als transports públics i Dani Esteve (amo de Desokupa) ha portat voluntaris experts", ha expressat el portaveu d'ADN Sindical Seguretat i Serveis de Catalunya, Sergio Sánchez, a preguntes d'Europa Press

Sánchez afegeix que, "davant la passivitat del Govern i de les administracions públiques" han tancat un acord del qual es podran beneficiar els seus 1.200 afiliats i, en les seves paraules, fins a 10.000 treballadors, entre escortes, controladors d'accés i la resta de personal vinculat a la seguretat privada.