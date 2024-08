Previsió del temps a Catalunya: un dia calorós amb màximes superiors a 35 graus

Aquest 7 d'agost serà un dia de platja. Foto: Europa Press / Canva Pro

La jornada d'aquest dimecres 7 d'agost s'assemblarà, pel que fa a la previsió del temps, a què vam tenir el passat dimarts 6. Catalunya viurà un nou dia calorós, amb predomini del sol, encara que amb alguns intervals de núvols. També s'espera que plogui a la tarda a diversos punts del Pirineu.

Així, si es fa una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) trobem que hi haurà un cel poc o mig ennuvolat pel pas de núvols alts i algunes mitges. A més, a partir de migdia creixeran nuvolades en punts del Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel mitjà o molt ennuvolat en aquests sectors. Independentment, fins a mig matí hi haurà intervals de núvols baixos a punts de la meitat sud del litoral i a l'interior de la vall de l'Ebre, així com a les valls del Pirineu.

Serà en aquesta zona pirinenca, precisament, on s'esperen precipitacions. A partir del migdia s'espera algun ruixat feble o puntualment moderat a punts del Pirineu, sobretot extrem nord. Localment anirà acompanyat de tempesta. Les quantitats de precipitació acumulada seran poc abundants.

La temperatura mínima i màxima serà similar a la de les jornades passades, amb un ambient calorós en general amb xafogor al litoral. A Ponent podran arribar a assolir els 36 graus i al litoral fins als 32 graus.

Vent i visibilitat

El vent serà fluix i de direcció variable fins a l'inici del matí i novament al final del dia, amb estones de calma. La resta del dia bufarà de component sud i est entre fluix i moderat, amb algun fort a punts del litoral i del prelitoral, sobretot litoral nord i terç sud. Independentment, fins al final del matí hi haurà tramuntana al nord de l'Empordà, entre fluixa i moderada.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, puntualment regular al litoral sud ia la vall de l'Ebre fins a l'inici del matí.