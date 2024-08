Quantes hectàrees han cremat els incendis forestals aquest 2024?

Terreny cremat per un incendi. Foto: Europa Press

El foc ha cremat 30.363 hectàrees (ha) des de començament d'any, fet que suposa un 52,7% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van cremar 64.239 hectàrees, i un 47,7% menys que la mitjana de els darrers 10 anys, amb una mitjana de 58.080 hectàrees cremades entre l'1 de gener i el 28 de juliol, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

Aquestes xifres situen el 2024 com el quart any amb menys hectàrees calcinades fins al moment dels últims 10 . De fet, està molt lluny dels números tant del 2023, quan fins al 28 de juliol havien cremat 64.239 ha, com del 2022, quan fins aquell moment de l'any van cremar 189.117 ha.

Pel que fa al tipus de sinistre, el Ministeri informa que del total de 3.663 focs que han tingut lloc, 2.529 han estat conats, és a dir, que s'han extingit abans d'arribar a afectar una hectàrea de superfície.

D'altra banda, 1.134 han afectat més d'una hectàrea i, entre ells, onze han estat grans incendis (és a dir, han afectat més de 500 hectàrees), xifra que queda lluny dels 16 grans incendis que s'havien registrat fins el 28 de juliol el 2023 i que és igual a la mitjana del decenni.

Les dades conclouen que el 35,56% dels incendis han tingut lloc al nord-oest d'Espanya, el 31,46% a la Mediterrània, el 32,16% a les comunitats interiors i el 0,82% a les Canàries.

A més, el 55,55% de la superfície arbrada afectada ha estat al nord-oest, el 14,21% a la Mediterrània, i el 30,24% a les comunitats interiors.

Així mateix, el 47,86% de la superfície forestal total afectada ha estat al nord-oest, el 20,35% a la Mediterrània, el 31,79% a les comunitats interiors i a les Canàries el 0,01%.

