Abogados Cristianos aconsegueix paralitzar l'eutanàsia d'una noia de Barcelona

La jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona manté la suspensió cautelar de l'eutanàsia a una noia de 23 anys a Barcelona i eleva una qüestió de competència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

"Estem satisfets perquè a l'acte de la vista hem aconseguit mantenir les mesures cautelars, que seran revisades pel TSJC, però per ara la vida de la noia de 23 anys segueix fora de perill", ha explicat a les portes de la Ciutat de la Justícia de Barcelona José María Fernández, advocat de la Fundació Espanyola d'Abogados Cristianos, que representa el pare de la noia.

Des de la Fundació sostenen que el cas d'aquesta noia no està emparat en els supòsits que recull la Llei d'Eutanàsia i al·leguen que "el seu consentiment estava viciat" pels problemes de salut mental que, segons el representant legal del pare, pateix la noia i que, en les seves paraules, fan que tingui un control nul sobre els seus impulsos i que la seva percepció sigui canviant.

"La noia ha manifestat canvis de postura repetides vegades els últims anys", ha explicat el lletrat, fet que va motivar que amics de la família recorreguessin a un jutjat de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) per intentar impedir que se li apliqués la eutanàsia, en un procediment que ha quedat sobresegut a favor d'aquesta causa.

Demanen que rebi tractament

Asseguren que la sol·licitud la va presentar abans de patir els problemes físics que pateix, una lesió medul·lar que la manté postrada en una cadira de rodes, i insisteixen que "ha d'estar en tractament psiquiàtric perquè aquestes ideacions suïcides se li treguin en comptes de subministrar-li l'eutanàsia".

L'advocat ha expressat que és el primer cas a Espanya en què s'autoritza l'eutanàsia i un jutjat la paralitza, per la qual cosa no hi ha jurisprudència prèvia, motiu pel qual la fiscalia també ha demanat que es mantinguin les cautelars fins que el TSJC es pronunciï, un termini que Fernández espera que no es demori més d'"una o dues setmanes".

L'advocat, que defensa la competència d'aquest tribunal, ha manifestat que la jutgessa ha informat que arran de fer-se públic aquest cas s'ha presentat una segona demanda per un altre de molt similar, també a Catalunya, per al qual s'ha fixat una vista aquest divendres.

Sobre la carta que presumptament la noia va escriure el 29 de juliol del puny i la lletra demanant ajornar l'eutanàsia, Fernández ha dit que encara no l'han entregada al jutjat.

Ha avançat que l'aportaran a la causa, però que avui la jutgessa només decidiria sobre les mesures cautelars, i ha revelat que la noia manifestava "que volia 6 mesos més perquè volia pensar-se la seva decisió perquè tenia projectes vitals al davant, com, per exemple, anar a viure amb un familiar”.