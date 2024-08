L'entoveganisme a Catalunya: menjar insectes per salvar el món

Una cuina amb insectes - Imatge generada amb IA

A Catalunya, una nova tendència alimentària està guanyant terreny: menjar insectes. Aquesta pràctica, coneguda com a entoveganisme, està causant una revolució en la manera com les persones pensen sobre la nutrició i la sostenibilitat. Els insectes no només són una font rica en proteïnes, sinó que també proporcionen altres nutrients essencials, incloent-hi la vitamina B12, cosa que els converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen alternatives a les dietes tradicionals.

L'entoveganisme té un impacte significatiu en diversos aspectes de la societat catalana. Aquesta tendència està canviant les percepcions sobre els aliments, influint en la indústria gastronòmica local i contribuint als esforços de sostenibilitat. Al llarg d'aquest article, explorarem el creixement de l'entoveganisme a Catalunya, examinarem els beneficis dels insectes comestibles com a font de proteïna sostenible i analitzarem els desafiaments i les oportunitats que presenta aquesta nova forma d'alimentació.

L'entoveganisme: Una nova tendència alimentària a Catalunya

Definició i origen de l'entoveganisme

L'entoveganisme és una nova tendència alimentària que està guanyant terreny a Catalunya. Aquesta pràctica se centra en el consum d'insectes com a font principal de proteïnes, combinant-ho amb una dieta basada en plantes. L'entoveganisme té com a objectiu evitar la contaminació, defensar els drets dels animals i disminuir el malbaratament d'aigua.

Diferències amb altres dietes basades en plantes

A diferència del veganisme tradicional, l'entoveganisme no exclou completament els productes d'origen animal, sinó que s'enfoca als insectes com a font de proteïna. Mentre que el veganisme està més relacionat amb un estil de vida que cerca excloure totes les formes d'explotació animal, l'entoveganisme se centra principalment en l'alimentació i la sostenibilitat.

Beneficis per a la salut i el medi ambient

L'entoveganisme ofereix beneficis tant per a la salut com per al medi ambient. Estudis han demostrat que les dietes basades en plantes poden reduir el consum d'aigua fins a un 50% i les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 70-80% 1. A més, aquesta dieta pot ajudar a mantenir un pes corporal saludable i millorar la salut de la microbiota intestinal.

Insectes comestibles: Una font de proteïna sostenible

Espècies d'insectes comestibles autoritzats a Europa

A la Unió Europea, quatre espècies d'insectes estan autoritzades per al consum humà: les larves del cuc de la farina (Tenebrio molitor), la llagosta migratòria (Locusta migratòria), el grill domèstic (Acheta domesticus) i les larves de l'escarabat dels fems (Alphitobius diaperinus). Aquestes espècies es poden comercialitzar en diverses formes, com ara aperitius o ingredients per a productes alimentaris.

Valor nutricional dels insectes

Els insectes comestibles són una excel·lent font de nutrients. De mitjana, contenen un 49% de proteïnes, 22% de greixos i 8% de fibra en pes sec. A més, són rics en minerals com ferro i zinc, i en vitamines com la riboflavina i l'àcid pantotènic. La qualitat de la proteïna dels insectes és comparable a la de la carn, amb un perfil d'aminoàcids similar.

Comparació amb altres fonts de proteïna animal

En comparació de la ramaderia tradicional, la producció d'insectes comestibles té una petjada ambiental significativament menor. Requereix menys aliment, aigua i espai per produir la mateixa quantitat de proteïna. Per exemple, produir 1 kg de proteïna d'insectes només necessita 2 kg d'aliment, mentre que per a 1 kg de carn de boví es requereixen 8 kg. A més, els insectes generen 100 vegades menys gasos amb efecte d'hivernacle que el bestiar convencional.

Reptes i oportunitats per a l'adopció de l'entoveganisme

Barreres culturals i psicològiques

El rebuig cultural és el principal obstacle per consumir insectes a Europa. La manca de tradició i la neofòbia frenen la seva acceptació. Tot i això, un 19% dels espanyols consideraria menjar insectes per una dieta més sostenible, especialment els joves. La preferència és per formats que ocultin la forma natural de l'insecte, com ara farina o barretes.

Iniciatives per promoure el consum d'insectes

Per impulsar l´acceptació, es proposen projectes educatius i campanyes de conscienciació. La Universitat Autònoma de Madrid desenvolupa una iniciativa d'aprenentatge-servei per promoure els avantatges i la sostenibilitat dels insectes en la dieta. Algunes accions inclouen tallers pràctics i un llibre de receptes amb insectes.

El paper de la gastronomia catalana en la popularització dels insectes comestibles

Catalunya és al?avantguarda en la producció d?insectes comestibles a Espanya. Des del 2020, compta amb cinc explotacions registrades i tres projectes en tràmit. El mercat de La Boqueria a Barcelona va acollir el primer lloc de venda d'insectes a Espanya el 2003. La indústria gastronòmica catalana té l'oportunitat de liderar la innovació en aquest camp.

Revolució a l'alimentació

L'entoveganisme a Catalunya està causant una revolució en la manera de pensar sobre l'alimentació i la sostenibilitat. Aquesta tendència té un impacte significatiu a la cultura gastronòmica local i als esforços per protegir el medi ambient. Els insectes comestibles no només ofereixen una font rica en proteïnes i nutrients, sinó que també representen una opció més sostenible en comparació de les fonts tradicionals de proteïna animal.

Tot i els desafiaments culturals, l'entoveganisme presenta oportunitats interessants per innovar a la gastronomia catalana. Amb iniciatives educatives i el suport de la indústria alimentària local, aquesta pràctica podria guanyar més acceptació entre els consumidors. En darrer terme, l'entoveganisme podria jugar un paper crucial per abordar els problemes de seguretat alimentària i sostenibilitat ambiental a Catalunya i més enllà.