Dues activistes antitaurines interrompen el discurs del Papa

El moment de la interrupció. Foto: X (@peta)

L' audiència general del Papa Francesc del dimecres 7 d'agost va ser boicotejada per dues dones, totes dues activistes de l'organització animalista PETA, que han protestat així per demanar la fi de les curses de braus.

La protesta de les dues activistes va tenir lloc al passadís l'Aula Pau VI del Vaticà, mentre una dona llegia un passatge de l'Evangeli. Les activistes portaven uns cartells amb el missatge següent, en anglès i italià: "Les corregudes són pecat", així com samarretes blanques amb el lema "Deixin de beneir corregudes".

En aquell moment, van ser desallotjades per la Guàrdia Suïssa, sense oposar resistència, i van sortir fora del recinte. El Papa era a l'Aula.

Segons ha informat PETA en un comunicat, amb aquesta acció volen demanar al Pontífex "que talli els llaços de l'Església Catòlica amb la tauromàquia i d'una vegada faci servir la seva posició i influència per defensar els toros i condemnar aquesta menyspreable pràctica sagnant".

"La Bíblia ens demana mostrar compassió cap a totes les criatures de Déu, tot i això, els toros estan sent turmentats, apunyalats i assassinats davant de multituds que es burlen, mentre els agressors són beneïts per sacerdots catòlics", ha denunciat la vicepresidenta de PETA per al Regne Unit i Europa, Mimi Bekhechi.

"PETA fa una crida a Sa Santedat perquè condemni la cruel indústria de les curses de braus i trenqui els llaços de l'Església amb aquests sagnants i despietats espectacles", afegeix.

Segons l'organització animalista, cada any desenes de milers de toros són assassinats a festivals taurins arreu del món, molts dels quals se celebren en honor a sants catòlics. A més, recorda que, durant aquests esdeveniments, es claven banderilles al toro, "infligint-li un dolor agut cada vegada que gira el cap", cosa que el "debilita per la pèrdua de sang", fins que "un matador intenta matar l'animal clavant-lo una espasa als pulmons o, si això falla, la qual cosa és comú, tallant-li la medul·la espinal amb una daga".

Des de PETA recorden que el Papa Francesc va escriure a la seva encíclica Laudato si que "cada acte de crueltat cap a qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana"; que ja al segle XVI, el Papa Pius V va prohibir les corrides de toros, les quals va descriure com a espectacles "cruels" i propis "del dimoni", i citen el Catecisme de l'Església Catòlica que declara que els humans no haurien de "fer patir inútilment els animals".

PETA ja ha demanat anteriorment al Papa Francesc que alci la veu en contra de la tauromàquia a través de cartes signades per sacerdots, protestes, interrupcions i campanyes publicitàries.