VÍDEO | Operació Gàbia o Colador? Així passen els cotxes pel control sense cap supervisió

Controls de Mossos d'Esquadra per l'operació Gàbia

L'exdiputat de Podem a Catalunya, Albano Dante-Fachín, ha publicat un vídeo a les xarxes socials on denuncia la ineficàcia de l''Operació Gàbia' a Catalunya.

"Una humiliació a tot un poble. Un càstig col·lectiu. Una despesa milionària, milers d'hores perdudes, tones d'emissions inútils, per exactament, ESO", ha publicat l'exdiputat de Podem, que ara recolza Junts, al compte de X - abans conegut com a Twitter-.

Juntament amb les paraules ha adjuntat un vídeo amb un control dels Mossos d'Esquadra a la carretera, on es pot veure com fan avançar tots els cotxes sense revisar qui els condueix, ni qui hi ha a dins.

A continuació, podeu veure les imatges: